Камалия впервые с начала войны привезла своих детей в Украину и показала, где они находятся

Украинская певица Камалия рассказала поклонникам, что впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину привезла своих дочерей домой.

На странице в Instagram артистка запостила фото и видео со своими детьми – 9-летними Арабеллой и Мирабеллой. Девочки изображены на границе, как допустили фаны Камалии, со Словакией, где не упустили возможности сделать памятные кадры с пограничниками.

"На каникулы домой. Через восемь месяцев с начала войны мои дети вернулись в Украину. Это была их единственная мечта!" – рассказала Камалия.

Также она показала, что сначала вместе с детьми и мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром отправилась на запад Украины во Львов.

Камалия с семьей во Львове / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Впрочем, поклонники предостерегли звездную маму, что она выбрала не лучшее время для возвращения детей в Украину: "Очень опасно, лучше не надо пока возвращаться", "мы тоже очень хотели на каникулах... Но в связи с обострением последних событий, решили не рисковать и остаться пока за рубежом", "не рискуйте, сейчас в Украине опасно. Берегите детей. Девочкам сейчас лучше в безопасном Лондоне".

Напомним, что за день до начала полномасштабной войны РФ против Украины 9-летние дочери Камалии вместе со своим отцом уехали в Лондон. Как говорила Камалия, они прислушались к друзьям из Великобритании, которые настоятельно рекомендовали семье уехать из Украины накануне 24 февраля.

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