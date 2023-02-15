Камалия впервые спела на языке хинди/урду и представила клип на игривый трек

Украинская певица Камалия на суд поклонников представила свою первую композицию на языке хинди/урду.

Игривый танцевальный трек вышел под названием "Pretty Girl". Вместе с песней состоялась и премьера видео к ней. Режиссером клипа выступила Елена Винярская, с которой Камалия уже сотрудничает не в первый раз.

Продюсером трека стал Номан Рауф Хайдер – основатель и генеральный директор InSync Arte & Noman Rauf Productions (Пакистан).

"Автор песни Али Мустафа – настоящий король фьюжн! Он единственный в своем роде и жанре, и усердно поработал над аранжировкой этого музыкального трека. Трек без сомнения заставит вас двигаться. Благодарна команде InSync Arte за сотрудничество", – прокомментировала музыкальную новинку Камалия.

Премьера дебютного мирового релиза Pretty Girl состоялась во время празднования Дня святого Валентина в Пакистане в присутствии мировых СМИ и известных пакистанских знаменитостей.

Отметим, что на днях Камалия посетила Пакистан – родину мужа Мохаммада Захура. Певицу пригласили выступить в городе Лахор. Кстати, в день, когда состоялся концерт в Лахоре, Economic Times сообщил, что Пакистан отправит в Украину военную помощь, которая будет включать 10 тысяч снарядов для "Градов".

Читайте также: