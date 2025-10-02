Камалия впервые в Украине ввела иппотерапию в больнице и пришла с лошадью прямо в палату

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия стала популяризатором иппотерапии в украинских больницах.

Так, звезда стала первой амбассадоркой проекта "Конь в больницу", который внедряет практику иппотерапии для поддержки пациентов. Это новый для Украины опыт, который в Европе уже давно признали действенным элементом реабилитации и психологической поддержки, пишет в Instagram Сцена.ua.

Камалия вместе с четырехлетним конем наведалась в одну из больниц. Камалия прошлась по палатам, даря больным искренние эмоции и ощущение заботы. Такая встреча стала настоящим сюрпризом для пациентов, ведь подобная форма терапии в нашей стране состоялась впервые.

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Певица отметила, что именно животные способны пробуждать в людях внутреннюю силу и желание бороться за жизнь. Она убеждена, что присутствие лошади в больнице не только удивляет, но и действительно положительно влияет на эмоциональное состояние пациентов. К слову, исполнительница, как никто другой разбирается в этой теме, ведь с детства увлекается лошадьми и конным спортом. Она неоднократно делилась фотографиями со своими любимцами, ездила на соревнования по верховой езде и всегда транслирует волнение за их судьбу во время войны.

В фотоблоге поклонники активно поддержали инициативу артистки. В комментариях они называют Камалию источником добра и света.

