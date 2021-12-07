Камалия вспомнила, как убегала ночью от любимого-бандита из Крыма: "Ночевала в кустах"

Мама артистки также рассказала о других неудачных отношениях звездной дочери.

Украинская певица Камалия до брака с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром, оказывается, имела три неудачных романа.

Так, будущая звезда встречалась с парнем, с которым пела вместе в группе. Впрочем, мама артистки, ее бывшая продюсерша Инна Петровна была против этих отношений. Об этом она рассказала в программе "Викриття.Післямова".

"Я заметила давно, что он выпивал, мог выпить трехлитровую банку самогона. Как вы считаете, подходит ли вашей единственной дочери такой человек в мужья? А у нее розовые очки", – вспомнила продюсер.

Камалия с мамой / instagram.com/kamaliyaofficial

Инна Петровна понимала, что если поставит ультиматум Камалии, то ничего ей не удастся. Более того, по ее словам, 18-летняя певица хотела сбежать и тайно обвенчаться с избранником. Поэтому женщина проявила мудрость и осторожно "открывала глаза" своему ребенку.

"Так потихоньку. Когда он был под хмельком, она взяла его телефон, потом мы были в гостях, он бутерброд бросил и он прилип к потолку, а потом свалился на батарею, и говорит маме: "Чем ты меня кормишь?". Мама тянет две работы за него… Я открыла глаза. Ходила в гости вместе с ней", – поделилась Инна.

Камалия с мамой / instagram.com/kamaliyaofficial

Со своей стороны, Камалия рассказала о своей второй неудавшейся любви. Как вспомнила певица и родной человек, избранник-бандит хотел закрыть знаменитость в Крыму, угрожая, что никуда ее не выпустит. Тогда мама и дочь придумали план побега.

"Я убегала, мы все спланировали. У меня тогда не было денег, мне одолжила средства горничная. Бежала ночью, ночевала в кустах, а утром ехала на поезде в Киев", – ошеломила артистка.

Когда она прибыла в столицу, Инна Петровна подъехала на автобусе и забрала дочь с вещами.

Камалия с мамой / instagram.com/kamaliyaofficial

А вот третьими неудачными отношениями стал роман со следователем. Как вспомнила мама звезды, тогда Камалия хотела отказаться от поездки в Польшу на концертный тур и угрожала покончить с собой.

"Я люблю, я повешусь, я брошусь с балкона. Я никуда не поеду", – я говорю, что нам нужно строить карьеру, а она: "Мама, я сама заработаю деньги, буду его кормить и поить". Она так долго разговаривала по телефону и уговаривала его куда-то пойти. Как это так? Если мужчина влюблен, то он на четвереньках приползет. Я была уверена, что у него кто-то есть. Не может быть, чтобы мужчина так относился к любимой", – рассказала женщина.

Сейчас Камалия счастлива в браке с Мохаммадом и воспитывает дочерей-двойняшек.

Камалия с мужем и детьми / instagram.com/kamaliyaofficial

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