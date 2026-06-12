Камалия вспомнила о поездках с президентом Кучмой и рассказала, как Захур повлиял на её круг друзей

Камалия

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Украинская певица Камалия откровенно высказалась об отношении коллег к ней и объяснила, почему после замужества с бизнесменом Мохаммадом Захуром столкнулась с волной предвзятости в шоу-бизнесе.

Артистка призналась, что негативное отношение к ней возникло не в начале карьеры. По словам Камалии, раньше ее воспринимали как талантливую исполнительницу, которая самостоятельно завоевывала профессиональные награды и признание. Более того, певица вспомнила особый период, когда представляла Украину на международных мероприятиях. Тогда она регулярно выступала на официальных мероприятиях с участием государственного руководства.

«Я ведь с президентом Леонидом Кучмой ездила на все саммиты. Однажды Леонид Данилович вышел на сцену, чтобы вручить мне гран-при на «Песенном вернисаже», ну и после этого меня включили в группу артистов, которые ездят вместе с первым лицом по миру и поют на правительственных саммитах. Я очень долго так ездила. И даже это не вызывало зависти ко мне в среде коллег», — поделилась артистка в интервью BLIK.ua.

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Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Впрочем, ситуация кардинально изменилась после того, как в её жизни появился будущий муж. Камалия говорит, что с тех пор многие стали оценивать её не по творчеству, а по финансовым возможностям семьи. По словам певицы, она столкнулась с требованиями платить за выступления и продвижение песен, однако супруги принципиально отказывались от таких схем.

«Как только в моей жизни появился Захур, всё изменилось. Появилась зависть, и везде меня стали воспринимать как ходячий мешок с деньгами. Если раньше меня приглашали на многие проекты просто так, то потом стали требовать деньги за право выступить, за ротацию на радио. Мужчина сказал, что никогда ни за что копейки никому не даст. Поэтому на меня начались притеснения: „не хочешь платить, тебя не будет“, — заявила исполнительница.

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Несмотря на это, артистка не исчезла из публичного пространства. Она активно работала в социальных сетях, участвовала в различных проектах и оставалась узнаваемой для своей аудитории. Также Камалия вспомнила о музыкальной премии YUNA, из-за которой, по ее словам, испортились отношения с частью представителей шоу-бизнеса.

Напомним, недавно Камалия, отказавшись от госпитализации, во второй раз оказалась в больнице и появилась там под капельницами.

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