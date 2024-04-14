Камалия вступилась за бывшего после слухов о ее избиении и фото в Сети с окровавленным лицом

Артистка попросила не трогать ее бывшего избранника и не ввязывать его в "грязные истории".

Украинская певица Камалия вступилась за бывшего мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура.

После того как в Сеть попали фото с окровавленным лицом артистки, очевидно, появилось немало теорий, откуда у нее гематомы. Поэтому, учитывая это все, Камалия решила вступиться за своего бывшего мужа, на которого, по ее словам, полились "необоснованные обвинения"

"Я обращаюсь с искренним призывом к средствам массовой информации проявлять сдержанность и осторожность, особенно в отношении личности, которая мне близка — Захура. Захур — это человек непревзойденной честности и доброты, который стал объектом необоснованного внимания со стороны определенных медийных кругов. Важно подчеркнуть, что Захур сознательно ограничивает свое присутствие в Сети и потому не имеет возможности отвечать на необоснованные обвинения, направленные на него", — высказалась артистка.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Исполнительница подчеркнула, что ее бывший избранник – отзывчивый и добрый человек. Камалия отметила, что Мохаммад Захур всегда был против насилия, посвятил себя семье и в трудные времена помогает Украине. Артиста попросила СМИ уважать частную жизнь ее бывшего и не впутывать ее в "грязные истории". Исполнительница добавила, что будет защищать Мохаммада Захура, а в случае чего готова принять все внимание на себя.

"Я умоляю средства массовой информации уважать частную жизнь Захура и воздерживаться от втягивания его в любые ненужные исследования или сенсации. В случае любых вопросов или опасений я готова стать единственным объектом внимания, защищая Захура от любого необоснованного внимания. Давайте придавать приоритет честности, сочувствию и уважению в наших рассказах, чествуя людей, как Захур, воплощающих эти ценности во всех аспектах своей жизни", — выразилась певица.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, на днях в Сети появились фото, на которых Камалия предстает с ужасающими синяками на шее и лице. Поговаривали, что артистка стала жертвой домашнего насилия. Со временем исполнительница вышла на связь и прокомментировала скандальные фото.

Читайте также: