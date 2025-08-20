Камалия выдала сестру замуж и показала, какой была свадьба

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия выдала сестру замуж.

Радостной новостью исполнительница поделилась в своем Instagram. Свадьба состоялась в Чернигове. Замуж выходила двоюродная сестра артистки Юлия. Что интересно, и жених, и невеста являются военнослужащими, которые встретили друг друга во время полномасштабной войны.

"Отпраздновали очень особенное событие - свадьбу моей двоюродной сестры. И невеста, и жених - военные, настоящие герои, которые нашли друг друга, несмотря на войну, и доказали, что любовь сильнее всех испытаний", - поделилась артистка.

Камалия выдала сестру замуж / © instagram.com/kamaliyaofficial

Кроме того, Камалия заинтриговала пополнением в семье, Похоже, что сестра исполнительницы сейчас в положении. Дело в том, что на свадьбе устроили гендер-пати. Молодожены лопнули воздушный шарик, из которого посыпалось конфетти розового и голубого цветов. Поэтому, вероятно, влюбленные ждут двойняшек.

Камалия выдала сестру замуж / © instagram.com/kamaliyaofficial

"За последние два года, во время полномасштабной войны, в нашей семье появилось новое пополнение - двое детей. И вот наконец нас объединил светлый и радостный праздник - свадьба!" - добавила певица.

Камалия выдала сестру замуж / © instagram.com/kamaliyaofficial

