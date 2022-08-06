Камалия выпустила клип, в котором перестаралась с макияжем: "Просто копия Тая Повалий"

Певица Камалия представила новую видеоработу на песню "Війна". Режиссером выступила клипмейкер Елена Винярская.

В клипе исполнительница предстала в платье-вышиванке, здесь присутствуют сине-желтые цвета и дети, символизирующие будущее нашей страны.

"Именно война дала жизнь песне и клипу. "Я буду сильна, як ніколи…" … Мы все должны быть сильными, бороться за нашу победу, свободу и независимость! Каждый на своем фронте. Украинский народ мужествененный и смелый! Все будет Украина!" – прокомментировала певица.

В свою очередь, поклонники Камалии признались, что песня им очень понравилась, и даже коснулась глубоких струн души: "песня до слез", "Слушаю и плачу... Красиво, чувственно", "Слушать без слез невозможно. Боль, отчаяние. Спасибо за такую песню...до мурашек..".

Впрочем, были и те фаны, кто откровенно признался, что они просто ошеломлены неудачным макияжем артистки в клипе, которая напомнила им предательницу Повалий: "Новая Повалий", "Песня, возможно, и хорошая... Но что с мейком? Не обижайтесь, но вы здесь на мужчину похожи", "Я думала, что это Тая Повалий..... Так похожи", "Сначала подумала, что Повалий вернулась".

Напомним, что в первые дни войны артистка пережила самые страшные боевые действия под Киевом, оставшись дома. После выезда в Великобританию Камалия вместе с мужем Мохаммадом Захуром не перестают помогать ВСУ и семьям переселенцев.

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