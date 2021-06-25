KAMALIYA выпустила украинскую версию своего нового лирического хита

Трек имеет уже и англоязычную версию.

Популярная певица KAMALIYA представила украинскую версию сингла и клип "Танцую".

Ключевыми действующими лицами видео стали одни лишь мужчины из шоу-балета "Freedom".

Клип характерно не только большим количеством танцев: KAMALIYA появилась в кадре в трех разных образах, в несколько непривычной для себя роли, однако, как всегда, обожаемая противоположным полом.

Именно такой и хотела представить артистку "M1 Agency" публике режиссер-постановщик Инна Грабарь. Костюмы для видео готовились специально.

Трек и клип имеют еще и англоязычную версию, которую в ближайшее время певица лично презентует в Германии на закрытом концерте.

Напомним, не так давно Камалия вакцинировался от COVID-19 и поделилась, как чувствовала. Артистка призналась, что чувствовала легкое головокружение.

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