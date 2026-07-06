Камалия забила тревогу из-за брата с инвалидностью после задержания ТЦК и обратилась к Зеленскому

Камалия

Реклама

Украинская певица Камалия эмоционально высказалась о ситуации, которая произошла с ее двоюродным братом Яном Подвесоцким.

В своем Instagram артистка записала видеообращение и заявила, что ее родственник якобы второй раз задержан представителями ТЦК. По словам певицы, Ян является ученым и преподавателем, имеет инвалидность с детства из-за серьезных проблем со зрением, сердцем и опорно-двигательным аппаратом, а также он единственный сын 72-летней матери, которая тоже имеет инвалидность.

Камалия утверждает, что бусификация происходит уже второй раз. Более того, после первого подобного случая мужчина якобы длительное время проходил лечение и психологическую реабилитацию. Теперь же, по словам артистки, он снова оказался в ТЦК.

Реклама

«С начала полномасштабного вторжения наша семья, как и миллионы украинских семей, пережила очень много боли, потерь и испытаний. Мы потеряли бизнес, пережили прилеты по нашему бизнес-центру, похоронили родных, погибших на фронте. Один мой брат отдал жизнь за Украину, другого мы ищем, еще один сейчас служит. Но то, что сейчас происходит на улицах, не может оставлять равнодушным. Сегодня я узнала, что моего двоюродного брата Яна Владимировича Подвесоцкого, человека с инвалидностью с детства, с серьезными проблемами со здоровьем, преподавателя и ученого, снова задержали представители ТЦК. По словам семьи, с ним обращались жестоко, унижали, угрожали и заставляли подписывать документы. Наша семья снова переживает страх, боль и бессилие», — заявила певица.

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия подчеркнула, что поддерживает украинских защитников, ведь многие ее родственники сейчас служат в армии. В то же время она призвала ответственные органы, в том числе президента, проверить озвученные обстоятельства и принять соответствующие меры.

«Я обращаюсь к президенту Украины, к ответственным органам, ко всем, кто имеет власть и совесть: пожалуйста, обратите внимание на эти случаи. Произведите проверку. Защитите людей от произвола. Украина борется за свободу, достоинство и жизнь — и эти ценности должны быть защищены не только на фронте, но и внутри страны. Мы должны оставаться людьми», — написала артистка.

Важно, что на момент публикации официальной реакции от ТЦК на заявление Камалии не было.

Реклама

Напомним, недавно семья Камалии пережила пятую атаку по семейному бизнесу. Певица показала последствия «прилета» и как выглядят офисные помещения сейчас.

Новости партнеров