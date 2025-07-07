Камалия заинтриговала фото с загадочным мужчиной и заговорила об отношениях: "Горячий взгляд"

Камалия с загадочным мужчиной

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Певица Камалия намекнула на перемены в личной жизни.

В своем фотоблоге звезда обнародовала серию фотографий, где позирует в компании харизматичного мужчины, который смотрит на нее страстным взглядом. Кто именно он — артистка не уточнила, однако оставила неоднозначную подпись, которая заставила подписчиков строить догадки.

"Горячий взгляд... Когда мужчины смотрят на тебя с таким горячим взглядом, а ты не реагируешь — это значит, что твое сердце уже занято или просто не хочешь никаких отношений? Как у вас, девушки?" — загадочно спросила у подписчиц Камалия.

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Камалия с загадочным мужчиной

Камалия с загадочным мужчиной

Камалия с загадочным мужчиной

В комментариях исполнительницы ответили и разделились во мнениях. Одни подозревают, что звезда просто флиртует, а другие же считают, что это лишь часть публичной игры.

Камалия, у вашего мужа самый лучший взгляд, он на вас смотрит с любовью, заботой, нежностью, а этот только со страстью

Как он на нее смотрит, хочет съесть

Это просто актер и все это игра на публику!

Вам очень идет этот красавчик. Красивая пара

Напомним, недавно судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская заявила о новых отношениях и раскрыла, кто ее избранник.