Камалия заинтриговала новыми отношениями после развода и похвасталась роскошным сюрпризом от мужчины

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Реклама

Украинская певица Камалия после развода с бизнесменом Мохаммадом Захуром заинтриговала новыми отношениями.

Еще в День влюбленных артистка хвасталась роскошным сюрпризом, который получила. Камалии подарили большой букет роз в виде красного сердца на белом фоне. Тогда исполнительница не стала раскрывать, кто же порадовал ее таким презентом.

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Однако Камалия все же вернулась к этой теме. Артистка отметила, что многие подписчики интересовались, кто же был инициатором такого подарка. Поэтому певица опубликовала кадры, на которых видно мужчину, который стоит на одном колене и дарит исполнительнице цветы. Артистка отметила, что ответ — именно на тех фотографиях.

Реклама

Камалия с загадочным мужчиной / © instagram.com/kamaliyaofficial

Что интересно, эти кадры Камалия дополнила собственной песней "Танцюю", в которой говорится о двух влюбленных. Поэтому подписчики артистки заподозрили, что она закрутила новый роман. Исполнительницу сразу же начали поздравлять и желать ей счастья.

Однако непонятно, действительно ли Камалия находится сейчас в отношениях. Артистка прямо все не говорила, а лишь интриговала фанатов.

Напомним, а вот дочь актрисы Ольги Сумской действительно больше не одинока. Недавно Анна Борисюк рассекретила свои первые отношения.