Камалия и Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Певица Камалия ответила, возможно ли ее воссоединение с бывшим мужем Мохаммадом Захуром после развода и при каких условиях она могла бы восстановить их отношения.

Об этом артистка рассказала журналистке Анне Севастьяновой в интервью для проекта «Наодинці з Гламуром» . Во время разговора Камалию спросили, согласилась ли она вернуться к бизнесмену, если бы он сам захотел восстановить их брак. Певица дала понять, что не все зависит от желания бывшего супруга. Она также не стала скрывать, что у него есть собственные претензии к нему. В то же время артистка не исключила возможности такого сценария окончательно.

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"Это если я его прощу", - заметила Камалия.

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Камалия и Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

На уточняющий вопрос, готова ли она простить Захура уже сейчас, певица ответила довольно загадочно.

«Посмотрим. Не знаю», - сказала артистка.

Камалия и Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

В свою очередь Мохаммад Захур также пообщался с Анной Севастьяновой и ответил на вопрос о личной жизни после развода. Бизнесмен заверил, что сердце его сейчас свободно, а среди женщин, которых он любит, назвал дочерей и Камалию — мать своих детей.

«Нет, мое сердце свободно. Он любит своих детей. И очень любит. Я люблю и Камалию. Она мать моих детей», – поделился Захур.

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Камалия Мохаммад Захур и их дочери / © instagram.com/kamaliyaofficial

На вопрос о новых романтических отношениях бизнесмен ответил с юмором, дав понять, что пока не заинтересован в них.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ

Напомним, недавно экс-человек Камалии Мохаммад Захур потерял статус миллиардера и раскрыл правду о своем состоянии .

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