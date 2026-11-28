- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 536
- Время на прочтение
- 2 мин
Камалия заинтриговала ответом о воссоединении с эксчеловиком-миллиардером Захуром и назвала условия
Певица призналась, при каком условии могла бы возобновить брак с бизнесменом, а он рассказал о своих чувствах к ней.
Певица Камалия ответила, возможно ли ее воссоединение с бывшим мужем Мохаммадом Захуром после развода и при каких условиях она могла бы восстановить их отношения.
Об этом артистка рассказала журналистке Анне Севастьяновой в интервью для проекта «Наодинці з Гламуром» . Во время разговора Камалию спросили, согласилась ли она вернуться к бизнесмену, если бы он сам захотел восстановить их брак. Певица дала понять, что не все зависит от желания бывшего супруга. Она также не стала скрывать, что у него есть собственные претензии к нему. В то же время артистка не исключила возможности такого сценария окончательно.
"Это если я его прощу", - заметила Камалия.
На уточняющий вопрос, готова ли она простить Захура уже сейчас, певица ответила довольно загадочно.
«Посмотрим. Не знаю», - сказала артистка.
В свою очередь Мохаммад Захур также пообщался с Анной Севастьяновой и ответил на вопрос о личной жизни после развода. Бизнесмен заверил, что сердце его сейчас свободно, а среди женщин, которых он любит, назвал дочерей и Камалию — мать своих детей.
«Нет, мое сердце свободно. Он любит своих детей. И очень любит. Я люблю и Камалию. Она мать моих детей», – поделился Захур.
На вопрос о новых романтических отношениях бизнесмен ответил с юмором, дав понять, что пока не заинтересован в них.
▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ
Напомним, недавно экс-человек Камалии Мохаммад Захур потерял статус миллиардера и раскрыл правду о своем состоянии .