Камалия заинтриговала подробностями о разводе с мужем-миллиардером: "Штамп ничего не значит"

Украинская певица Камалия заинтриговала неоднозначными высказываниями о своем бывшем муже, миллиардере Мохаммаде Захуре.

Пара не вместе уже около двух лет. Впрочем, звезда еще не прекратила общения с экс-избранником и постоянно появляется в его компании. Более того, их 10-летние дочери Арабелла и Мирабелла до сих пор не знают, что их родители не вместе. По словам Камалии, они с бывшим делают все, чтобы девочки ничего не заподозрили и были счастливы. Поэтому звезда объясняет близнецам, что вся информация о родителях в Сети – "пиар-ход". Тем не менее, они знают о мамином недоразумении с дочерью Захура от россиянки.

"Они понимают, что такое шоу-биз, что есть пиар-ходы. Поэтому это просто пиар-ход. Они же учатся в актерской школе, следят за своими любимыми звездами и знают, что такое пиар, как привлечь к себе внимание. Они видят, что у нас с Захуром нормальные, добрые, дружеские, классные отношения. Мы поддерживаем друг друга, ездим все вместе отдохнуть. Мы все делаем, чтобы они не замечали, что между родителями что-то не так. Хотя они, конечно, знают о ссоре с Таней, дочерью Захура", - поделилась исполнительница в интервью "Коротко про".

Камалия с экс-мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кроме того, Камалия уверяет, что в будущем не планирует разрывать связь с Мохаммадом, а исчезновение штампа в паспорте называет "условностями". Она подчеркнула, что 20-летний брак все же не распадается так быстро, и они вместе продолжают строить прекрасную жизнь, в том числе и как родители для девочек.

"Жизнь – вещь непредсказуемая, что и как оно будет. Но мы точно знаем, что не можем друг без друга. Мы за все годы очень прикипели друг к другу, мы родные люди. И как бы жизнь ни складывалась, мы всегда будем поддержкой друг другу. Наши отношения – это больше, чем просто брак. Поэтому штамп в паспорте ничего не значит. Есть много пар, которые не живут в официальном браке и одновременно живут прекрасно, воспитывают детей. Потому это все условности", - заинтриговала Камалия.

Напомним, недавно Камалия отреагировала на скандал с ведущим Вячеславом Соломко, который назвал ее "бездарной".

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