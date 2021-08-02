Камалия заняла призовое место в соревнованиях по конному спорту

Артистка заняла второе место в соревнованиях.

Известная украинская певица Камалия, которая недавно праздновала 66-летие своего мужа, поделилась своим успехом.

Так, на странице в Instagram певица сообщила, что 1 августа заняла второе место в соревнованиях по конному спорту. Артистка запостила видео, на котором ей вручают серебряную медаль.

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"Ну что, сегодня мы с Лаки заняли второе место. Считаю, что это замечательно. Поскольку в профессиональный конный спорт я перешла из любителей всего несколько лет назад. Конкурировать с мастерами спорта и кандидатами в мастера спорта не так уж и просто! У меня все еще впереди и есть к чему стремиться", — сообщила Камалия.

Певица рассказывала, что ее многие пришли поддержать. Это дало ей дополнительных сил достичь таких результатов.

Также Камалия говорила, что очень волновалась перед соревнованиями и почти не спала.

Поклонники исполнительницы, в свою очередь, поздравили звезду:

Очень красивый вид спорта! Поздравляю с победой! Так держать и стремиться занять первое место!

Умничка, обожаю вас, вы мой кумир.

Самые лучшие. И Лаки, и вы.

Напомним, недавно Камалия поделилась редким снимком со своим отцом. Артистка показала, как вместе с двойняшками и папой праздновала Ивана Купала.

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