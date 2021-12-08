Камалия записала новогоднюю песню, где впервые спела вместе с дочками

Девочки унаследовали талант мамы.

Украинская певица Камалия порадовала фанатов грядущей музыкальной новинкой.

Артистка готовит к выпуску танцевальную праздничную композицию под названием "Новий рік". Отметим, что эта песня была записана звездой вместе с семилетними дочерьми Арабеллой и Мирабеллой.

"Эта песня сразу создает новогоднее настроение – светлое, семейное, а главное праздничное. В конце песни мои дочери также добавили свой припев. Вскоре на экранах ваших телевизоров, в радиоэфирах и в цифровых магазинах", — анонсировала Камалия.

Кроме того, у себя в Instagram знаменитость поделилась фрагментом трека, который очень пришелся по вкусу поклонникам артистки: "однозначно поднимает предновогоднее настроение", "можно слушать бесконечно! Спасибо за праздничное настроение!", "Очень светлая, теплая и хорошая новогодняя песня! Уверена, что под эту песню у всех сбудутся самые заветные мечты!"

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