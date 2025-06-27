Камалия заподозрила Полякову в плагиате образов и публично обратилась к ней: "Хайпует на этом"

Камалия, Оля Полякова

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Украинская певица Камалия честно прокомментировала сценические образы своей коллеги Оли Поляковой и намекнула на плагиат с ее стороны.

Певица в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" заявила, что еще до пика популярности Поляковой она появлялась на публике с короной, когда получила титул "Миссис мира". Именно тогда, по ее мнению, Оля могла вдохновиться этим элементом имиджа. Впоследствии, по словам Камалии, в сценическом стиле Поляковой появились не только похожие головные уборы, но и костюмы, которые она считает очень похожими на свои ранние образы в европейской программе.

Выступление Камалии

Выступление Оли Поляковой

"Мы знакомы. Мне кажется, что это у нее хайп такой. Давайте подумаем, откуда у нее корона. Когда она начала вести свой блог, я тогда стала "Миссис мира", приехала в короне, и она подшучивала надо мной, что типа я надела корону и вот это все. Тогда еще Оля Полякова не была на пике. И после этого у нее в образах появилась корона, потом перешло в кокошники... И многие костюмы у нее зеркальные. Это все еще из разработок моего имиджа. Можем сравнить мою европейскую программу, какие у меня были костюмы, и зайти посмотреть у Оли, когда у нее похожие появились образы", - призналась певица.

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Впрочем, несмотря на свои подозрения, Камалия уверяет, что не держит зла на коллегу, а наоборот благодарна ей за это: "Она на этом хайпует. Она поддерживает этот жар популярности у себя и у меня. Оля, спасибо".

Напомним, недавно Камалия рассекретила, кто стал виновным в ее разводе с бывшим мужем Мохаммадом Захуром.