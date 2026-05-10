Камалия засветила свою маму-блондинку и растрогала откровенным признанием

Камалия

Певица Камалия впервые показала свою маму в Сети и растрогала поклонников искренним поздравлением ко Дню матери.

48-летняя артистка опубликовала теплое семейное фото, на котором позировала рядом с родным человеком. Кадр сразу вызвал волну обсуждений в комментариях. Подписчики обратили внимание, что женщины имеют поразительное сходство. Особенно поклонники отметили одинаковые черты лица и светлые волосы. В заметке исполнительница не сдерживала эмоций и поделилась личными воспоминаниями. Более того, звезда посвятила маме очень нежные слова благодарности.

«Мамина любовь — это тот свет, который ведет нас всю жизнь. Это голос, который помнит сердце. Мама, спасибо тебе за нежность, силу, веру, терпение и за тот безграничный океан любви, который невозможно измерить словами», — написала Камалия.

Камалия с мамой

Также артистка призналась, что именно мама стала для нее первым источником вдохновения и любви к музыке. По словам певицы, в детстве она часто засыпала под мамины колыбельные, а сейчас исполняет эти песни уже на собственных концертах. И каждый раз мысленно возвращается к тем теплым моментам из детства.

В Сети тем временем активно обсуждают внешность мамы артистки. Пользователи пишут, что Камалия унаследовала мамины черты и харизму, а некоторые даже назвали их «как две сестры».

