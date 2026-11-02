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Камалия заявила о попытке отравления и ограбления: кого звезда подозревает в причастности к инциденту
Певица рассказала о резком ухудшении самочувствия после чаепития в Трускавце.
Украинская певица Камалия рассказала о жутком случае, который, по ее предположению, произошел во время благотворительной поездки в Трускавец.
Так, после одного из вечерних чаепитий артистке внезапно стало плохо, а впоследствии она обнаружила поврежденный ящик, в котором собирали пожертвования для украинских военных. Теперь исполнительница предполагает, что эти события могут быть связаны с ее прошлым окружением.
О пережитом певица рассказала в интервью Маричке Довбенко. По ее словам, во время пребывания в Трускавце она жила в гостиничных апартаментах вместе с мамой, народным артистом Виталием Юхименко и мужем по имени Валентин, который присоединился к команде как помощник и должен был организовать сопровождение артистки.
Однажды вечером после чаепития Валентин принес Камалии отдельную чашку напитка. Вскоре после этого она заснула, однако отдых оказался непродолжительным. Приблизительно через 40 минут певица проснулась из-за сильного озноба. Ее состояние стремительно ухудшалось: кружилась голова, началась тошнота, а тело не слушалось.
«Меня колотило. Мне было так плохо, все кружилось. У меня даже не было сил кого-нибудь позвать на помощь. Потом меня начало тошнить. Я не знаю, как я доползла в ванную. Два часа занимала унитаз», — вспомнила Камалия.
Следующий день певица провела на ногах, хотя, по ее словам, чувствовала себя истощенной. Она не отказалась от планируемой программы: встретилась с переселенцами, выступила перед детьми в лагере и сыграла отдельный сольный концерт.
Впрочем, больше всего вопросов у артистки возникло уже после завершения поездки. Вернувшись домой, она заметила, что один из ящиков благотворительного фонда поврежден: замок был сорван, а собранных денег — нет. В это время Камалия начала связывать плохое самочувствие в отеле с возможной попыткой похитить донаты.
«Не знаю, откуда взялись эти силы. Я еле встала. После возвращения домой выяснилось, что один из ящиков с донатами открыт», — рассказала артистка.
Певица считает, что к обоим эпизодам может быть причастен ее тогдашний помощник Валентин. Отдельное внимание она обратила на видеосообщение, которое мужчина прислал ей в мессенджере. На нем он, по словам Камалии, демонстрировал якобы перепарковывающий автомобиль и представлял его как транспорт певца Геннадия Витера.
Однако артистка заявила, что узнала машину по номерным знакам: по ее мнению, она принадлежит бывшему бойфренду Михаилу Стефанишину. Камалия также утверждает, что тем авто пользовалась ее бывшая подруга, бизнесвумен Светлана Голинская, с которой поссорилась из-за измены. Певица связывает этих людей с помощником и считает, что видео стало для нее поводом заподозрить более широкий круг возможных участников истории.
«Номера были Миши Стефанишина, а ездила Светлана Голинская. Он ей давал машину как служебную. То есть, он (помощник — прим. ред.) полностью связан со Светланой Голинской, Михаилом Стефанишиным и Геной Витером», — заявила исполнительница.
По словам Камалии, после записи интервью ей поступило сообщение, скриншот которого она передала Довбенко. Певица утверждает, что в переписке Михаил Стефанишин якобы подтверждает ее предположение об отравлении.
В то же время нет публично представленных доказательств, подтверждающих версию артистки об умышленном отравлении или причастности названных ею людей к исчезновению средств. Сами фигуранты истории публично на эти обвинения пока не отреагировали.
Тем временем стало известно, что бывшим бойфрендом Камалии был Михаил Стефанишин. Звезда шокировала, как ее роман закончился побоями и изменами с подругой Голинской.