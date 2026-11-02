Камалия заявила о попытке отравления и ограбления: кого звезда подозревает в причастности к инциденту

Камалия / © скриншот с видео

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Украинская певица Камалия рассказала о жутком случае, который, по ее предположению, произошел во время благотворительной поездки в Трускавец.

Так, после одного из вечерних чаепитий артистке внезапно стало плохо, а впоследствии она обнаружила поврежденный ящик, в котором собирали пожертвования для украинских военных. Теперь исполнительница предполагает, что эти события могут быть связаны с ее прошлым окружением.

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О пережитом певица рассказала в интервью Маричке Довбенко. По ее словам, во время пребывания в Трускавце она жила в гостиничных апартаментах вместе с мамой, народным артистом Виталием Юхименко и мужем по имени Валентин, который присоединился к команде как помощник и должен был организовать сопровождение артистки.

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Камалия / © скриншот с видео

Однажды вечером после чаепития Валентин принес Камалии отдельную чашку напитка. Вскоре после этого она заснула, однако отдых оказался непродолжительным. Приблизительно через 40 минут певица проснулась из-за сильного озноба. Ее состояние стремительно ухудшалось: кружилась голова, началась тошнота, а тело не слушалось.

«Меня колотило. Мне было так плохо, все кружилось. У меня даже не было сил кого-нибудь позвать на помощь. Потом меня начало тошнить. Я не знаю, как я доползла в ванную. Два часа занимала унитаз», — вспомнила Камалия.

Следующий день певица провела на ногах, хотя, по ее словам, чувствовала себя истощенной. Она не отказалась от планируемой программы: встретилась с переселенцами, выступила перед детьми в лагере и сыграла отдельный сольный концерт.

Камалия / © скриншот с видео

Впрочем, больше всего вопросов у артистки возникло уже после завершения поездки. Вернувшись домой, она заметила, что один из ящиков благотворительного фонда поврежден: замок был сорван, а собранных денег — нет. В это время Камалия начала связывать плохое самочувствие в отеле с возможной попыткой похитить донаты.

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«Не знаю, откуда взялись эти силы. Я еле встала. После возвращения домой выяснилось, что один из ящиков с донатами открыт», — рассказала артистка.

Певица считает, что к обоим эпизодам может быть причастен ее тогдашний помощник Валентин. Отдельное внимание она обратила на видеосообщение, которое мужчина прислал ей в мессенджере. На нем он, по словам Камалии, демонстрировал якобы перепарковывающий автомобиль и представлял его как транспорт певца Геннадия Витера.

Камалия / © скриншот с видео

Однако артистка заявила, что узнала машину по номерным знакам: по ее мнению, она принадлежит бывшему бойфренду Михаилу Стефанишину. Камалия также утверждает, что тем авто пользовалась ее бывшая подруга, бизнесвумен Светлана Голинская, с которой поссорилась из-за измены. Певица связывает этих людей с помощником и считает, что видео стало для нее поводом заподозрить более широкий круг возможных участников истории.

«Номера были Миши Стефанишина, а ездила Светлана Голинская. Он ей давал машину как служебную. То есть, он (помощник — прим. ред.) полностью связан со Светланой Голинской, Михаилом Стефанишиным и Геной Витером», — заявила исполнительница.

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По словам Камалии, после записи интервью ей поступило сообщение, скриншот которого она передала Довбенко. Певица утверждает, что в переписке Михаил Стефанишин якобы подтверждает ее предположение об отравлении.

Скриншот переписки Камалии / © скриншот с видео

В то же время нет публично представленных доказательств, подтверждающих версию артистки об умышленном отравлении или причастности названных ею людей к исчезновению средств. Сами фигуранты истории публично на эти обвинения пока не отреагировали.

Тем временем стало известно, что бывшим бойфрендом Камалии был Михаил Стефанишин. Звезда шокировала, как ее роман закончился побоями и изменами с подругой Голинской.

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