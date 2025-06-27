Камалия заявила о потере бывшим Захуром статуса миллиардера и назвала причину: "Корю себя"

Камалия, Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Реклама

Украинская певица Камалия сделала громкое заявление - ее бывший муж, бизнесмен Мохаммад Захур, с которым звезда рассталась из-за его дочери, потерял статус миллиардера.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" артистка сообщила, что сейчас ее экс-избранник с недавних пор принадлежит уже к миллионерам. По словам Камалии, это произошло из-за войны в Украине и масштабных убытков в сфере недвижимости, а также частично — из-за решения остаться с ней в Украине.

"Нет, уже не миллиардер, а миллионер. Потому что, конечно, война нанесла очень много вреда бизнесу, поэтому да, мы очень большие убытки понесли. У нас все закрылось — бизнес-центры не работали и у нас в бизнес-центрах в свое время были... Не могу говорить, что и кто, и как. Но мы даже оказывали благотворительную помощь, и они не работали. Только сейчас возвращаются арендодатели", - отметила звезда.

Реклама

Камалия, Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Исполнительница откровенно признала, что частично обвиняет себя в больших финансовых потерях бывшего мужа. Дело в том, что именно Камалия в свое время поспособствовала инвестициям бизнесмена в Украину, ведь хотела вместе с ним жить именно на Родине. Однако певица говорит, что в турбулентные времена Захур постоянно колеблется, стоит ли все же продолжать бороться за бизнес в Украине.

"Очень много бизнеса в Украине. Но он говорит, что если будет продолжаться коррупция на государственном уровне, то он будет распродавать все и уедет из Украины. Конечно, у него есть и за рубежом бизнесы, где он будет вкладываться. Он очень много вложил сюда, потому что я не хотела уезжать из Украины. И где-то я себя корю, наверное, что из-за меня он, конечно, потерял очень много. Потому что, если бы он дальше вкладывался в Британии, в Арабских Эмиратах, в других странах, то у него бы не случилось этой ситуации. Он мне в шутку говорил: "Если бы не ты, я бы не вкладывался и не потерял бы", - удивила артистка.

Напомним, недавно Камалия шокировала, как россияне повредили ее имущество с бывшим мужем.