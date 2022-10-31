Камалию наградили почетным орденом от Православной церкви Украины

Награды певицы были отмечены митрополитом.
Украинская исполнительница Камалия получила почетную награду Украинской православной церкви.
Певица получила Орден святой равноапостольной княгини Ольги за "жертвенную любовь и преданную работу во благо Поместной Украинской Православной Церкви и благочестивому народу".
Фотографиями с церемонии вручения Камалия поделилась в своем Instagram. Почетную награду Наталье Шмаренковой (настоящее имя певицы) вручил лично митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.
"Очень благодарна светлому митрополиту за особую награду! Вместе к Победе! Слава Украине", — написала в соцсети Камалия.
Во время церемонии поддержать звезду пришли ее дочери и муж Мохаммад Захур. Поклонники также певицы поздравили ее с получением ордена и поблагодарили ее за волонтерскую деятельность: "Совершенно заслуженная награда", "Гордую вами, вы молодец", Поздравляем, вы лучшая".
Напомним, что недавно Камалия рассказала, как стала свидетелем неадекватного поведения россиян за рубежом.
Читайте также: