Камалию наградили почетным орденом от Православной церкви Украины

Украинская исполнительница Камалия получила почетную награду Украинской православной церкви.

Певица получила Орден святой равноапостольной княгини Ольги за "жертвенную любовь и преданную работу во благо Поместной Украинской Православной Церкви и благочестивому народу".

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Фотографиями с церемонии вручения Камалия поделилась в своем Instagram. Почетную награду Наталье Шмаренковой (настоящее имя певицы) вручил лично митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Очень благодарна светлому митрополиту за особую награду! Вместе к Победе! Слава Украине", — написала в соцсети Камалия.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Во время церемонии поддержать звезду пришли ее дочери и муж Мохаммад Захур. Поклонники также певицы поздравили ее с получением ордена и поблагодарили ее за волонтерскую деятельность: "Совершенно заслуженная награда", "Гордую вами, вы молодец", Поздравляем, вы лучшая".

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, что недавно Камалия рассказала, как стала свидетелем неадекватного поведения россиян за рубежом.

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