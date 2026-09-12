Камалию после разрыва с абьюзером застали на отдыхе с младшим на 12 лет певцом

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Певица Камалия после развода с Мохаммадом Захуром подняла очередные слухи вокруг личной жизни.

Так, артистка была замечена на отдыхе в Испании с 37-летним Паоло Токовым — певцом украинского происхождения, который сейчас живет в Португалии. Артистов вместе заметили во время отдыха в Испании.

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На кадре, который сделали журналисты издания «Фокус», заметно, что женщина, очень похожая на Камалию, и Паоло проводят время вместе — прогуливаются по побережью. По наблюдениям инсайдеров, парочка тоже вместе и обедала. В то же время, журналисты подметили, что музыканты регулярно поддерживают друг друга в соцсетях.

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Более того, Токовый называет Камалию «королевой» и публично благодарит ее за поддержку. Певица же не раз делилась его творчеством во время своих TikTok-эфиров. Также исполнитель встал на ее защиту во время одного из последних ее публичных конфликтов.

Камалия и Паоло Токовый / © Focus.ua

Еще большее внимание Паоло привлек своей песней One More Secret («Еще один секрет»), в которой сразу увидели вероятный намек на возможные тайные отношения. Правда, стоит заметить, что артисты не подтверждали свой роман и никак не комментировали свой досуг.

В то же время Камалия активно помогает Паоло с продвижением его нового трека и признается, что «скучает» по нему в сторис, когда он признается в схожих чувствах и публично игриво предлагает ей «изменить локацию». Поэтому, вероятно, общий отпуск уже в прошлом, но с какой целью он был пока неизвестно.

Сторис Камалии / © instagram.com/kamaliyaofficial

Сторис Камалии / © instagram.com/kamaliyaofficial

К слову, после развода с миллионером Мохаммадом Захуром Камалия рассказывала, что у нее был еще один роман. По словам певицы, отношения развивались стремительно — мужчина даже сделал ей предложение. Однако впоследствии артистка отменила помолвку из-за его патологической ревности и собственнического поведения.

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Камалия утверждала, что избранник ревновал ее даже к детям и Захуру и хотел, чтобы она постоянно находилась рядом с ним. Так что помолвку пришлось сорвать и теперь она холостячка. Тем временем редакция сайта ТСН.ua недавно рассказывала все о личной жизни Камалии.

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