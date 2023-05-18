Камалию в Пакистане "выдали замуж" за местную звезду – СМИ

После того, как украинская певица Камалия объявила о разрыве с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, ей успели приписать новые отношения.

Более того, пакистанские СМИ сообщили, что артистка снова вышла замуж. А ее избранником стала местная звезда, певец Сахир Али Багга. Как доказательство пресса предоставила фотографию, где Камалия позирует вместе с пакистанским артистом в обнимку.

Камалия и Сахир Али Багга / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Сама Камалия уже успела отреагировать на эти слухи. Исполнительница поблагодарила за внимание к ней:

"Обожаю эти шокирующие заголовки журналистов! Вот и пакистанские журналисты нашли сенсацию. Цитирую: "Камалия тайно вышла замуж в Пакистане? Судя по фотографиям, попавшим в распоряжение пакистанских СМИ, популярная украинская певица Камалия тайно вышла замуж за пакистанскую мегазвезду Сахира Али Багга. Фотографии слил друг, пожелавший остаться неизвестным, которого пригласили на свадебную вечеринку. Более подробная информация ожидается и будет отслеживаться". Где-то я это уже видела. Спасибо, уважаемые журналисты, за внимание ко мне", — написала Камалия.

Напомним, что в середине апреля певица Камалия ошеломила новостью, что после 20 лет брака расстается с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Причину разрыва с мужчиной, от которого у артистки две 9-летние дочери, она называть не стала. Впрочем, накануне шокирующего признания Камалия рассказывала, что впервые в жизни очень повздорила с Захуром из-за его дочери от предыдущего брака. Экс-жена бизнесмена – россиянка, а Камалия очень критиковала россиян. Это очень не нравилось дочери Зхаура. И в конфликте он поддержал дочь.

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