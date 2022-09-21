Камбербэтч, Осборн, Занусси: мировые звезды, приютившие в собственном доме беженцев из Украины

Мировые знаменитости не остались в стороне от событий, который происходят в Украине, и пытаются как-то помочь пострадавшим от войны.

С начала полномасштабного вторжения из Украины уехало немало людей. Когда Россия начала массово обстреливать украинские города, кто-то эвакуировался в другой населенный пункт, а кто-то уехал за границу.

В общем, мировые знаменитости не остаются в стороне от войны в Украине. Звезды собирают средства на гуманитарную помощь и занимаются поиском жилья. Беженцев из Украины сейчас в странах Европы много, поэтому дом найти для них сложно. Мировые знаменитости предоставляют жилище украинским семьям в собственных домах.

Редакция ТСН.ua собрала подборку мировых звезд, которые поселили украинцев в своих домах.

Бенедикт Камбербэтч

Британский актер с начала полномасштабной войны поддерживает Украину. Но не только словом знаменитость помогает украинцам, но и делом. В частности, актер стал участником правительственной программы Великобритании по приему беженцев из Украины.

Программа, к которой присоединился звезда, позволяет представителям общественности, благотворительных организаций, бизнеса и общественным группам предлагать жилье прибывающим в Великобританию беженцам, даже если у них нет семейных связей.

Бенедикт Камбербэтч / Фото: minutemediacdn.com

Как рассказывал Бенедикт, в его доме поселились украинцы, которые пострадали от войны и вынужденные были лечиться.

Другим беженцам из Украины, которые находятся в Великобритании, знаменитость тоже помогает. Актер оплачивает их проживание.

Наташа Каплински

Британская телеведущая сама из семьи беженцев. В свое время отцу Наташе предоставили жилье в Великобритании, когда он бежал из Южной Африки. Когда знаменитость узнала о полномасштабном вторжении России в Украину, то сразу поняла, что людям будет нужно жилье.

Фото: kaplinskyn/Instagram

"Я сразу зарегистрировалась, чтобы дать дом украинской семье. Я из семьи беженцев, и мне очень повезло, поэтому я чувствовала, что это моя ответственность", — рассказывала Каплински.

В общем, в ее доме живет семья украинцев: отец, который частично ослеп, мама, 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. Ведущая рассказывала, что они приехали в Великобританию почти совсем без ничего – из вещей у них был только маленький чемодан.

Кшиштоф Занусси

Польский режиссер был просто в шоке, когда узнал, что Россия начала полномасштабное вторжение. Он постоянно следит за новостями из Украины.

Но это не только. С первых дней полномасштабной войны в Польшу поехало больше всего украинцев. Режиссер поговорил с женой и поселил у себя дома в Варшаве и на даче за городом шесть семей беженцев из Украины.

Кшиштоф Занусси / Фото: facebook.com/KrzysztofZanussiBlog

Сейчас в его доме живут только две семьи. Остальные поехали дальше, в Канаду, где у них были родные и близкие, приютившие их.

Моци Мабусе

У танцовщицы муж украинец. Поэтому они вместе обеспокоены событиями, которые сейчас происходят в Украине. В частности, в их дом в Германии приехали родители Евгения. Кроме того, они поселили в доме 10 беженцев из Украины.

"Сейчас с нами проживает около 10 человек – наша семья и беженцы. Теперь, когда родители мужа переехали к нам, наша жизнь стала другой, возможно, навсегда", — рассказывала знаменитость.

Мочи Мабусе с мужем / Фото: instagram.com/motsim

Моци помогает украинцам найти жилье в Германии. Танцовщица признается, что больше всего сложностей у нее возникает из-за языкового барьера. К слову, она не понимает украинского, поэтому не может свободно общаться с беженцами.

Певица Шер

Культовая американская певица Шер с первых дней войны поддержала Украину и осудила политику кремлевского диктатора Путина.

Вместе с тем знаменитость писала, что готова помочь украинцам, которые вынуждены были покинуть Украину, и поселить их в своем доме. Шер призвала и других мировых знаменитостей помогать украинцам.

Шер / Фото: Associated Press

"Многим людям моего положения следует выйти вперед и действовать. Если бы я была одна или с детьми, и мы были бы травмированы такими событиями, я бы надеялась, чтобы кто-то похожий позаботится о нас", — писала исполнительница.

Оззи Осборн

Известный английский рок-музыкант Оззи Осборн вместе со своей женой Шэрон тоже поддерживает Украину. В частности, в своем особняке в Бакингемшире супруги решили поселить две украинские семьи, что были вынужденные бежать от войны, которую враждебно развязала Россия.

Оззи Осборн с супругой / Фото: Associated Press

Впрочем, они столкнулись с затормозившей этот процесс бюрократией. Правда, пара надеялась это решить как можно скорее.

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