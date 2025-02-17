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Каменская похудела на четыре кило за три недели и показала свой рацион: "Возвращаю режим"

Каменская похудела на четыре кило за три недели и показала свой рацион: "Возвращаю режим"

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка собственноручно каждый день готовит еду.

Украинская певица Настя Каменских показала свое питание, благодаря которому худеет.

Звезда призналась, что недавно серьезно взялась за свой рацион. Целью Каменских взяла сжечь калории и уменьшить объем талии. Исполнительница делится, что сейчас придерживается четкой дисциплины. В частности, каждый вечер вечером готовит себе рацион на следующий день. Певица отметила, что обычно потребляет гречку, зелень и овощи, рыбу и птицу. В результате, по словам Насти, ей удалось сбросить три с половиной кг за три недели.

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Я учусь больше заботиться о себе и не перегружать организм, но любовь к режиму остается неизменной, а с ней – умение быстро приводить себя в порядок. Поэтому каждый раз чувствуя потребность в перезагрузке, возвращаю более строгий режим питания и стараюсь готовить еду с вечера на день вперед. Очень строгая диета для того, чтобы уменьшить свой пузанчик и классно чувствовать себя", - призналась артистка в фотоблоге.

Напомним, что недавно певица Тоня Матвиенко поделилась своими методами сохранения красоты и какие процедуры для замедления старения делает.

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