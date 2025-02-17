Каменская похудела на четыре кило за три недели и показала свой рацион: "Возвращаю режим"

Украинская певица Настя Каменских показала свое питание, благодаря которому худеет.

Звезда призналась, что недавно серьезно взялась за свой рацион. Целью Каменских взяла сжечь калории и уменьшить объем талии. Исполнительница делится, что сейчас придерживается четкой дисциплины. В частности, каждый вечер вечером готовит себе рацион на следующий день. Певица отметила, что обычно потребляет гречку, зелень и овощи, рыбу и птицу. В результате, по словам Насти, ей удалось сбросить три с половиной кг за три недели.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Я учусь больше заботиться о себе и не перегружать организм, но любовь к режиму остается неизменной, а с ней – умение быстро приводить себя в порядок. Поэтому каждый раз чувствуя потребность в перезагрузке, возвращаю более строгий режим питания и стараюсь готовить еду с вечера на день вперед. Очень строгая диета для того, чтобы уменьшить свой пузанчик и классно чувствовать себя", - призналась артистка в фотоблоге.

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