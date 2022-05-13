Каменских довела до слез песней на английском, в клипе на которую показала щемящие кадры с войны в Украине

Каменских довела до слез песней на английском, в клипе на которую показала щемящие кадры с войны в Украине

Украинская певица Настя Каменских обратилась к миру с новой песней You crying.

Англоязычная песня-месседж – это отголосок миллионов украинцев и самой Украины во всем мире. Как отметила Настя Каменских, она хочет, чтобы как можно больше людей знали о силе и отваге украинцев в борьбе за свободу.

"Нам важно, чтобы война в Украине, которая является настоящим геноцидом украинского народа, не превратилась в тишину. Ведь как только жестокость станет чем-то "привычным" и породит молчание, станут слышны разбитые сердца миллионов мирных жителей. Мировая поддержка неоценима. Но очень хочется, чтобы ее сила стала сильнее агрессии, которая уничтожает Украину. Ведь мы не сдаемся и просим не сдаваться международное сообщество. Добро всегда побеждает. А добрых сердец гораздо больше того количества агрессоров, которые делают зло на наших землях", – прокомментировала артистка.

Певица с самого начала войны активно поддерживает украинский народ на мировой арене. За это время она дала большое количество интервью топовым международным медиа, выступила с важными речами и благотворительными концертами, чтобы люди со всей планеты знали, за что и против кого борется Украина.

Напомним, недавно Настя Каменских выступила с сильной речью на премии Latin American Music Awards с призывом о мире и свободе.

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