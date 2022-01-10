Каменских и Дорофеева – в Мексике, а Цымбалюк – в Кении: где отдыхают украинские звезды

Каменских и Дорофеева – в Мексике, а Цымбалюк – в Кении: где отдыхают украинские звезды

Мальдивские острова и Мексика стали самыми популярными направлениями.

Для артистов декабрь, пожалуй, наиболее насыщенный месяц года.

Корпоративы, съемки, концерты – все это изнуряет. Поэтому нередко именно в январе звезды массово уходят в долгожданный отпуск. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, где отдыхают украинские звезды. Так, Мальдивы и Мексика стали самыми популярными направлениями новогодне-рождественских каникул селебритис.

Настя Каменских и Потап

Звездные супруги Настя Каменских и Потап загорать полетели в Мексику. Вместе с подружкой, экс-женой Позитива, Анной Андрейчук они отдыхают в Тулуме.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

"Мексика для меня — это о душевном исцелении, наполнении и очищении души и тела, о большом шаге к освобождению — от опасений, предрассудков, комплексов, боли. Об осознании красоты и ценностях жизни. О любви к себе и жизни. Эта страна стала одним из мест, где я чувствую себя особенно!" – призналась NK.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Чета певцов Надя Дорофеева и Владимир Дантес так вдохновились рассказами Потапа о Тулуме, что и сами уехали в Мексику.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva

"Мексика стремительно влюбляет меня в себя. Я помню, как Потап на студии рассказал о том, насколько круто здесь. Рассказывал так долго, что вместо музыкальной сессии в тот день мы просто говорили о Тулуме и его кайфушах. Ну что ж, теперь я всё поняла"., – призналась Додо.

MONATIK

Мультиартист Дмитрий Монатик, он же MONATIK, с женой Ириной и двумя сыновьями сейчас путешествуют по США. Семья объединила отпуск с гастрольным туром звездного отца.

Для просмотра листайте вправо

Иванна Онуфрийчук

Ведущую голдрума шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук Новый год встречала в компании мужа на Мальдивах.

Иванна Онуфрийчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

А на Рождество вместо пляжа и солнца знаменитость выбрала горнолыжный курорт Куршевель. Вместе с близкими она катается на склонах французских Альп.

instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна призналась, что такой отдых обожает вся ее семья.

Тимур Мирошниченко

Ведущий инфотейнмент-шоу "Твій день" Тимур Мирошниченко и его жена, телеведущая Инна отдыхают на Шри-Ланке. Компанию им составила известная парочка – ведущая Рамина Эсхакзай и адвокат Евгений Пронин.

Тимур Мирошниченко с женой и Рамина Эсхакзай с женихом / instagram.com/_inna_mi_

Александра Зарицкая

А вот солистка группы KAZKA Александра Зарицкая путешествует по Грузии. Компанию звезде составила ее мамочка.

Для просмотра листайте вправо

Влад Яма

Главный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма в этот отпуск объеденил два путешествия. Так, сначала хореограф с женой и сыном отдыхали в Мексике.

Влад Яма с женой и сыном / instagram.com/vladyama_official

А после – полетели в любимый Майами. Кстати, именно здесь семья мечтает приобрести свой домик, чтобы прилетать на зимовку. А на пляже семейка встретила семью MONATIK.

instagram.com/monatik_official

"Вышли на пляж на полчасика, и как только я вспомнил, что где-то рядом находится одна прекрасная семья… Они оказались прямо перед нами! Отлично пообщались, обменялись планами. Дети - тоже. И, не сговариваясь, сделали фото с языками. Вот так встреча!" – поделился Яма.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми радуются солнцу и морю в Таиланде.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

Соломия Витвицкая

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая отдыхает с подружками в Грузии. Еще в ноябре девушки спланировали итальянские каникулы, впрочем, в середине декабря для украинских туристов Италия закрыла границы. Путешественницы, чтобы не спорить, написали на бумажках другие страны, куда можно было бы улететь, и вытащили Грузию. И вот компания уже несколько дней исследует страну на автомобиле.

Для просмотра фото и видео листайте вправо

Евгений Кошевой

А вот звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой после насыщенных трудовых будней устроил себе и своей семье незабываемый отпуск на Мальдивах.

Евгений Кошевой с женой / instagram.com/yalta_k

Злата Огневич

Певица Злата Огневич решила выбрать "непопсовое" направление и улетела в Танзанию. Артистка отдыхает на Занзибаре и исследует местный колорит. В частности, она отправилась на трехдневное сафари.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Тарас Цымбалюк

В Африку поехал и актер Тарас Цымбалюк вместе с женой Тиной. Парочка выбрала путешествие в Кению. Как признался звезда "Крепостной", поехали они туда благодаря одной книге.

Тарас Цымбалюк с женой / instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Когда-то книга Макконахи вдохновила меня на Африку. Я не о Египте и Тунисе… А о той настоящей, "трушной" Африке, где ночи сопровождаются кучей звуков живности, темнокожие — даже синего оттенка, где преобладает бедность, но, вместе с тем, свой неповторимый колорит и быт. Мы выбрали Кению, еще не прошедшую такой курс европизации, как Бали, например. Здесь все как мы ожидали: если не принимать во внимание гостиницу с удобствами, то действительно можно почувствовать себя тем оторванным от цивилизации туземцем", – поделился знаменитость.

Екатерина Кухар

Прима-балерина национальной оперы Украины и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар с мужем и детьми отдыхает на Лазурном побережье. Семья наслаждается живописными видами на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра.

Екатерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Дядя Жора

Шоумен Дядя Жора, он же Вадим Мичковский, предпочел Мексику. Там он отдыхает с любимой и дочерьми.

Дядя Жора с дочерью / instagram.com/dyadya_jora

Анатолий Анатолич

Если у кого-то отпуск в самом разгаре или уже заканчивается, то у ведущего Анатолия Анатолича только начинается. Вместе с женой и тремя детьми знаменитость прилетел в Майами.

Семья Анатолия Анатолича / instagram.com/anatoliyanatolich

Владимир Остапчук

Телеведущий Владимир Остапчук тоже только начал отдых. Шоумен и его супруга Кристина прилетели на горнолыжный курорт Куршевель.

Владимир Остапчук / instagram.com/kristygor

Читайте также: