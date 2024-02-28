Каменских испугала фанов черно-белым видео с Потапом: "А такая красивая пара была"

Украинская певица Настя Каменских впервые за долгое время поделилась общим контентом со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом.

Некоторое время артистка вообще не говорила об отношениях с рэпером, после чего начали распространяться слухи, что в их отношениях не все хорошо. Даже говорили, что супруги разошлись.

Впрочем, видео, которое Каменских разместила в Instagram, еще больше запутало поклонников пары. Певица запостила черно-белый ролик, в котором присутствуют кадры со свадьбы с Потапом, а также их досуг до начала полномасштабной войны. В видео пара обнимается, целуется и демонстрирует полную гармонию в их отношениях.

"Старые воспоминания о любви", — подписала видео Каменских и запутала поклонников еще больше.

Настя Каменских впервые за долгое время показала совместное видео с Потапом

Одни фаны заключили, что таким образом Настя намекнула на проблемы в браке с Потапом, другие же решили, что на Каменских просто нахлынула ностальгия:

Один бог знает как оно на самом деле – однако так хочется, чтобы Настя и Потап снова были вместе

Господи, что случилось?

А такая красивая была пара

Жаль, если они разошлись

Напомним, что Настя Каменских и Потап находятся вместе в Латинской Америке. Тем не менее, недавно артистка неожиданно появилась на светском мероприятии Premio Lo Nuestro вместе с женихом Меган Фокс, при этом Потап тоже там был, но артистка его игнорировала.

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