Каменских на фоне слухов о разводе заинтриговала скрытыми символами в новом клипе

Звезда еще больше подогрела слухи о разрыве с Потапом.

Украинская певица Настя Каменских недавно выпустила клип к испаноязычной песне "Tu y Yo", где не указала своего мужа Потапа как автора хита.

В своем фотоблоге звезда решила поделиться за кулисами съемок. В частности она отметила, что видеоработа наполнена символами. И добавила, что ее лирическая героиня постоянно находилась между "светлой и темной стороной", "умом и чувствами".

"В видео мы с командой решили показать два образа: светлый и темный. Это своеобразный символ борьбы двух личностей главной героини: выбор между ее светлой и темной стороной, умом и чувствами", – написала знаменитость.

Настя Каменских

К тому же Каменских призналась, что в жизни очень часто человеческий разум поглощает любовь, и они начинают мыслить нерационально.

"Как и в жизни, часто случается так, что сила чувств поглощает разум и мы теряем землю под ногами, не имея возможности рационально мыслить", - заинтриговала артистка.

Настя Каменских

Можно предположить, что в основу такого эмоционального ролика с кардинальными изменениями образа Настя положила свои душевные переживания и опыт. Поэтому после выхода клипа слухи о разводе певицы с мужем Потапом усилились.

В настоящее время супруги не дают никаких комментариев на этот счет.

Напомним, недавно в Сети начали ходить слухи о том, что Настя Каменских и ее муж, рэпер Потап уже не вместе. Один из украинских радиоведущих предположил, что пара вскоре объявит о разводе.

Читайте также: