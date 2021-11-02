Каменских на INNA, а Бабкин на Ли Чон Че: на кого из звезд похожи украинские артисты

Этих знаменитостей легко спутать.
Говорят, что у каждого человека есть двойник, но найти его не так уж легко.
Впрочем, нередко фанаты замечают сходство своих кумиров с другими звездами. А некоторые знаменитости и вообще как двойняшки. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о том, на кого из мировых звезд похожи украинские артисты.
Олег Винник и Зак Макгоуэн
Украинский певец Олег Винник ошеломляюще похож на американского актера Зака Макгоуэна. Самые известные роли 40-летнего знаменитости – Джоди в сериале "Бесстыжие", Чарльза Уэйна в сериале "Черные паруса" и короля Роана в сериале "100". Также Зак снимался в фильмах "Терминатор: Спасение" и "Миссия спасения".
Настя Каменских и INNA
Есть двойник среди знаменитостей и в певицы Насти Каменских. Наша звезда очень похожа на румынскую исполнительницу Елену Апостелян, известную под псевдонимом INNA. У них схожие черты лица, вьющиеся волосы, смуглая кожа и карие глаза.
Сергей Бабкин и Ли Чон Че
Украинский музыкант Сергей Бабкин даже сам себя сравнил со звездой нашумевшего сериала "Игра в кальмара" Ли Чон Че. Фанаты исполнителя, которые посмотрели южнокорейскую картину, заметили сходство между знаменитостями, о чем и написали певцу в комментариях под одним из постом. Сергей не обошел вминанием эти сообщения и решил проверить, создав коллажи, где сравнил фото себя и Ли. Действительно, они как братья-близнецы.
Василиса Фролова и Ума Турман
Есть заметное сходство между украинской телеведущей Василисой Фроловой и голливудской актрисой Умой Турман.
Владимир Дантес и Дамиано Давид
А вот украинского певца и ведущего Владимира Дантеса фанаты часто сравнивают с фронтменом группы Måneskin Дамиано Давидом. "Чем вам не солист группы Måneskin?", "Не знаю как вам, а мне Владимир просто копия Дамиано", – пишут пользователи.
Интересно, что в прошлую субботу во время выпуска шоу "Маскарад" Дантес спародировал Давида. С макияжем, на каблуках его было трудно отличить от "оригинала".
Екатерина Павленко и Дамиано Давид
С Дамиано Давидом сравнивают и солистку группы Go_A. Более того, сама артистка признает, что они похожи как брат и сестра.
Дмитрий Сысоев и LP
Украинский музыкант и композитор Дмитрий Сысоев невероятно похож на американскую певицу Лору Перголицци, более известную как LP. Вьющиеся волосы, прическа, черты лица, стиль одежды – у них много общего. А если артисты станут рядом и наденут очки – их будет сложно различить.
Татьяна Воржева и Анджелина Джоли
Сравнивать этих двух красавиц уже стало мейнстримом. Впрочем, невозможно пройти мимо нереального сходства украинской певицы Татьяны Воржевой и звезды Голливуда Анджелины Джоли.
Соломия Витвицкая и Моника Беллуччи
Ведущую ТСН Соломию Витвицкую нередко сравнивают с итальянской актрисой Моникой Беллуччи. Более того, когда-то в рамках проекта Make-Art телеведущая повторила образ голливудской красавицы. Действительно, у звезд роскошные формы и подобные черты лица, цвет волос и прически.
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