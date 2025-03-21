Каменских неожиданно заговорила о конце любви и ошибке в отношениях: "Больно и нелегко"

Украинская певица Настя Каменских представляет новый трек Bloody Mary, посвятивший теме любви и болезненных чувств.

По словам самой артистки, новая композиция воспевает закончившуюся любовь, хотя сами возлюбленные и думали, что это навсегда. Более того, Каменских признается, что эта песня была создана из ее личного опыта. Трек родился в самый темный период жизни артистки, когда она впервые по-настоящему почувствовала, что у каждой истории есть свой конец.

"Когда мы заканчиваем, порой невероятно важные для нас отношения, которые заполонили собой все сердце и всю Вселенную, то остаемся один на один с собой. Честными, как никогда. И тогда мы проживаем разные стадии принятия ситуации – от острой боли до понимания, что все лучшее впереди. В этом процессе ты собираешь себя по частям, что бывает больно и нелегко. Но такой опыт учит тебя становиться сильнее", - делится Каменских.

Вместе с песней артистка презентовала и чувственный видеоклип, который покоряет зрителя атмосферой сдержанной боли и внутренней борьбы. NK в кадре остается почти безэмоциональной, но ее движения выдают то, что невозможно скрыть.

"То, что казалось вечным, может исчезнуть, а любовь – оказаться ошибкой. Но даже из-за боли и потери я верю в то, что искренняя любовь существует!" – добавила звезда.

Напомним, недавно певица Настя Каменских показалась на совместном фото с мужем Потапом. Их товарищ назвал страну, где они сейчас отдыхают.

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