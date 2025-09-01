Каменских ответила популярному ювелирному бренду, который разорвал с ней сотрудничество из-за ее позиции

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских впервые прокомментировала скандал с известным ювелирным брендом, который недавно разорвал с ней сотрудничество из-за ее выступлений с русскоязычным репертуаром.

Так, 1 сентября на официальном сайте звезды появился пресс-релиз. В публикации отмечается, что Каменских соглашается с таким решением и благодарна компании за возможность быть причастной к ним в прошлом. Команда отмечает, что в будущем певица сфокусируется на новых проектах и испаноязычном альбоме. В то же время в заявлении упоминаются благотворительные поступки исполнительницы.

"Вопросы сотрудничества решены, пора идти к новым проектам и свершениям собственным путем. С первых дней полномасштабного вторжения NK активно поддерживает Украину как в гуманитарном, так и в медийном направлении: певица посещала госпитали, организовывала и отправляла гуманитарную помощь, а также последовательно привлекает внимание мирового сообщества. В частности, она реализовала знаковый антивоенный перформанс вместе с культовой группой Black Eyed Peas на сцене Latin American Music Awards, во время которого произнесла эмоциональную речь в поддержку Украины. Также важно ее регулярное участие в международных мероприятиях, организованных в партнерстве с ООН, а также многочисленные интервью для ведущих англоязычных и испаноязычных телеканалов, направленные на поддержку Украины и донесение правды о войне", — говорится в пресс-релизе.

К слову, о разрыве сотрудничества Насти Каменских с ювелирным брендом стало известно на днях. Так, "Золотой Век", амбассадором которого певица была с 2021 года, официально отрекся от нее. Дело в том, что накануне звезда прямо со сцены в США начала говорить и петь на русском, несмотря на свое публичное обещание этого не делать. В частности, звучали заявления и со словами "неважно, на каком языке".

