Каменских показала покойного папу в молодости и тронула запиской, которую он адресовал ее маме

Артистка впервые после смерти отца пришла в квартиру, где он жил.

Певица Настя Каменских впервые после смерти отца пришла в квартиру, где он жил.

Поводом стал день рождения мамы Лидии. На артистку нахлынули воспоминания, и она пересмотрела архивные фото свои и родителей. Некоторыми из них звезда решила поделиться со своими фанами. Так, в Instagram-stories исполнительница показала, как выглядел ее папа в молодости.

Папа Насти Каменских / instagram.com/kamenskux

Также Настя тронула запиской, которую ее отец Алексей когда-то написал на день рождения жены.

instagram.com/kamenskux

"Представляете, Лидочка перебирала дома вещи, убирала в квартире и нашла записку от папы, которую он когда-то писал на ее день рождения. "Мамуня! Я тебя люблю. С днем рождения!". Это так мило, это так трогательно, будто он оттуда нам передал привет", – прокомментировала певица.

Кроме того, Каменских примеряла аксессуар, с которым выступала на концерте в 2013 году.

instagram.com/kamenskux

Рассказала исполнительница и о своем детском хобби. Так, когда будущая звезда жила в Италии – она коллекционировала телефонные карточки.

instagram.com/kamenskux

"Это было очень популярно и тогда все это делали", – прокомментировала она и добавила, что за некоторые экземпляры ей приходилось даже драться.

Также Настя показала, как отмечала день рождения мамы. Родные и друзья собрались за столом и пели песни. Артистка отметила, что именно так всегда проходили дни рождения Лидии.

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

Не обошла праздник и крестная мама Каменских – Алла Кудлай.

instagram.com/kamenskux

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку