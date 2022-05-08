Каменских показала Потапа на "беззаботном" фото и поздравила с 41-летием: "Спасибо вселенной за тебя"

Каменских показала Потапа на "беззаботном" фото и поздравила с 41-летием: "Спасибо вселенной за тебя"

Украинская певица Настя Каменских сегодня, 8 мая, поздравила мужа, продюсера и рэпера Потапа с днем рождения.

На странице в Instagram исполнительница запостила снимок любимого, где он изображен во дворе их дома в Киеве.

"Это фото было сделано прошлым летом…беззаботным летом. Я всегда мечтала о мужчине, с которым будет не страшно, с которым будет безопасно, а главное весело. Который окутает своим теплом и любовью. Ты невероятный и очень добрый человек и я благодарна вселенной за тебя", — адресовала Настя мужу такие теплые слова.

instagram.com/kamenskux

Также звезда поблагодарила избранника за "светлый позитивный вайб", особенно "в такие темные времена". Каменских призналась мужу в любви и назвала его своим "медвежонком".

Напомним, что 4 мая Настя Каменских отметила 35-летний юбилей, с которым артистку чувственно поздравил Потап.

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