Каменских показала себя 18-летнюю с юной экс-женой Позитива в бикини

Каменских показала себя 18-летнюю с юной экс-женой Позитива в бикини

Артистка поздравила подругу с днем рождения.

Экс-жена известного артиста и композитора Алексея Завгороднего, он же Позитив, дизайнер Анна Андрийчук празднует день рождения.

Так, 30 ноября красавице исполняется 32 года. По этому случаю ее лучшая подруга, певица Настя Каменских поздравила именинницу. Знаменитости дружат с юношества, поэтому в фотоархивах у девушек есть куча интересных общих снимков. Одним из таких NK поделилась в своем Instagram.

В кадре 18-летняя Каменских и 16-летняя Андрийчук развлекаются в бассейне.

Настя Каменских и Анна Андрийчук / instagram.com/kamenskux

"Анечка! Бублик! Любимая! С днём рождения, самый добрый, классный, прикольный, веселый, чуткий и отзывчивый человек на свете! Я очень горжусь тобой и твоими достижениями, а сколько еще впереди… Дерзай детка, у тебя все получится, а мы на подхвате и оооочень тебя любим! P.S. Обожаю этот снимок. Тебе 16, мне 18", – написала звезда.

В ответ Аня оставила в комментариях следующее: "Любовь моя! Спасибо! Люблю очень".

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