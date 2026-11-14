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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Каменских разрыдалась из-за тоски по Киеву и назвала Потапа "сволочью": украинцы не оценили ее слез

В Сети уже отреагировали на истерику певицы под российскую песню о доме в Украине.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Украинская певица Настя Каменских неожиданно разрыдалась, вспоминая детство в Киеве в новой русскоязычной песне группы Потап и Настя. Однако вместо переживаний у украинцев возникло возмущение.

Вместе с мужем Потапом артистка записала русскоязычную композицию о возвращении домой, под которую эмоционально вспоминала отца, киевский фуникулер и зеленые жетоны в метро. Правда, ностальгию по украинской столице слушатели оценили не столь единодушно, как, похоже, рассчитывала певица.

Так, Каменская поделилась в Instagram, как с Потапом исполняет новую композицию со строками о родном городе. Когда Потап поет: «Возвращаюсь я домой, чтобы увидеться с тобой. Возвращаюсь я домой, там, где церкви над водой», Настя начинает изображать истерику и просит мужа замолчать.

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Исполнительница сразу успокоила себя и объяснила, почему считает песню «ужасной» и «не может ее слушать» без слез. С громкими вздохами Настя вдруг вспомнила эпизод из своего беззаботного детства, когда еще жив был ее папа.

«Это совсем другое время. Я помню, как я в школу ходила на танцы. Папа меня туда возил, была такая зима… И на фуникулере мы ездили. Я не скучаю просто по Киеву, чтобы приехать туда. Я скучаю по Киеву, когда был жив папа, когда в метро были еще те зеленые жетоны… Это поймут только киевляне, я знаю нескольких, кто точно расплатится под эту песню», — поделилась Каменских.

Во время разговора певица также эмоционально назвала Потапа «сволочью» за то, что он написал «такие слова», которые доводят ее до слез. Настя уточнила, что не чувствует боли, а переживает скорее волну теплых воспоминаний.

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

«Не могу сказать, что мне больно. Просто такие теплые воспоминания. И эмоции льются фонтаном», — объяснила артистка.

Однако украинцев тронули не столько слезы Каменских, сколько ее позиция. Получается довольно странная картина: певица скучает по родному городу, но песню о возвращении домой записывает на языке страны, которая продолжает уничтожать украинские города.

Под постом появилось уже немало комментариев. Пока одни увидели в истерике «глубокую душу» и прониклись, большинство украинцев упрекнули певицу в ее горе-прошлом с заявлением о «кисте» от украинского.

  • Актриса! Наломала дров и теперь не знает, как выкрутиться… Что уж только не придумает!

  • Насть, это опасно, воспоминания об Украине могут спровоцировать еще какую-то хворь

  • Киста вырастет. Украинский нет-нет

  • Насть, мы, украинцы, не можем понять, почему вы говорите на языке оккупанта, задумайтесь, кто вы и где родились

Пост Потапа и Насти Каменских — комментарии

Пост Потапа и Насти Каменских — комментарии

Похоже, на этот раз Каменских снова не удалось убедить украинцев в своем патриотизме. Так же, как певица продолжает быть в списке «Миротворца». Между тем, Потап уже пытался оправдать «кисту» жены и объяснял, почему ее якобы не так поняли.

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