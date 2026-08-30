Каменских резко ответила на критику в связи с русским языком и рассказала о своей позиции по поводу войны

Настя Каменских

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Скандальная певица Настя Каменских после нашумевшего видео выступила с заявлением о своей позиции по поводу войны в Украине и объяснила, почему продолжает говорить по-русски.

Певица решила лично отреагировать на волну обсуждений в сети. Она обратилась к подписчикам через Instagram. Артистка напомнила о своей деятельности с начала полномасштабного вторжения. По её словам, вместе с Потапом они проводили благотворительные концерты за рубежом. Каменских также заявила о миллионах долларов, которые удалось собрать для помощи Украине. В то же время певица подчеркнула, что не хочет оправдываться перед аудиторией.

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«Не люблю говорить о вещах, которые, как мне кажется, очевидны. Какова наша с Лешей позиция? Мы украинцы, с начала войны мы объездили полмира с благотворительными концертами. Собрали миллионы долларов для Украины, и я не пытаюсь оправдываться. Тогда каждый делает и делал то, что мог. Но мы с вами 20 лет вместе, и мне не всё равно на вас. Вы для меня не повод для хайпа, вы — люди, которые проживали под наши песни свои жизни и доверяли нам свое счастье и горе, поэтому говорю с вами честно», — сказала Настя.

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Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Отдельно Каменских рассказала о том, как она высказывалась о российской агрессии на международной арене. По словам артистки, с самого начала полномасштабной войны она называла Россию страной-агрессором и говорила о нападении на Украину в зарубежных СМИ.

«Я делала это не для того, чтобы войти в пантеон „правильных“, „святых“ и „патриотичных“ артистов. И в какой-то момент полностью перешла на украинский язык тоже не по этой причине. Я родилась в этой стране и была с ней и в радости, и в горе. И всегда буду поддерживать наших замечательных людей, которые не заслуживают такой жизни. Поэтому я больше не поддерживаю то, что происходит в Украине, и не хочу играть в „ура-патриотизм“ и ходить в вышиванках, говоря о несокрушимых людях. Я хочу, чтобы эти люди не умирали!» — заявила артистка.

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

В то же время артистка не обошла стороной главную тему, вызвавшую новую волну дискуссий, — использование русского языка. Каменских пояснила, что это язык её детства, поэтому она не считает его определяющим показателем гражданской позиции.

«Каждый человек имеет право говорить на том языке, на котором хочет. Не язык определяет человеческие качества и позицию. Поэтому Потап и Настя никогда не отказывались от своей Родины, пусть даже Родина отказалась от нас», — заявила певица.

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Напомним, недавно Потап и Настя Каменских оказались в центре обсуждений из-за видео, в котором речь шла о языковом вопросе иих позиции.

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