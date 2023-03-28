Каменских шокировала, что в ее голосовых связках появилось новообразование: "Могу потерять голос навсегда"

Артистка должна срочно пройти курс лечения.
Украинская певица Настя Каменских призналась, что заболела. У исполнительницы проблемы с голосовыми связками.
В своем Instagram знаменитость опубликовала видео, где с хриплым голосом призналась, что заболела. По словам Насти, в ее голосовых связках появилось новообразование, которое нужно немедленно лечить. В худшем случае знаменитость может навсегда потерять голос.
"Друзья, я потеряла голос из-за новообразования в голосовых связках, которое не позволяет моим связкам полноценно функционировать. Мне необходимо срочное лечение, чтобы восстановить голос. Если этого не сделать сейчас, могу потерять голос навсегда", — поделилась артистка.
К слову, сейчас Каменских находится в благотворительном концертном туре по городам Украины. Поэтому из-за проблем со здоровьем Настя была вынуждена перенести на другие даты пять концертов – в Житомире, Луцке, Ровном, Тернополе, Хмельницком. Настя добавила, что связки должны прийти в норму уже через несколько недель.
"Согласно выводам врачей, после срочного лечения, соблюдения всех рекомендаций и рекомендованного режима — мой голос и работа связок придут в норму уже через несколько недель", — отметила певица.
Напомним, недавно Настя Каменских выпустила новую украиноязычную песню "Душа". Артистка посвятила композицию сильному и мужественному украинскому народу.
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