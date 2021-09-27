Каменских в бикини игриво выпятила ягодицы перед Потапом: "Не верит, что это все его"

Певица поделилась пикантным фото.
Популярная певица Настя Каменских показала новый пикантный кадр со звездным мужем Потапом.
В фотоблоге исполнительница разместила снимок, на котором предстала перед любимым в белом бикини. Знаменитость с мокрыми волосами игриво выпятила ягодицы. Со своей стороны, ПТП сделал вид, будто хлопает любимую по аппетитным формам.
"Утренние приветствия", — написала звезда.
В комментариях пользователи взялись комментировать снимок, в частности, реакцию Алексея.
- Не верит, что это все его
- Подавились косточкой абрикоса и муж вас спасает?
- Потап знает, как желать доброго утра
Также фаны взялись оценивать фигуру Каменских. Мнение фолловеров разделилась: "Классная фигура! Отпад", "Ваша фигура — просто картинка!", "Сочный орешек", "Шире, чем Потап", "Почему только себя фотошопишь?".
Напомним, ранее участница "Танцев" Зарицкая призналась, что имеет пирсинг в интимном месте. Звезда говорит, что ей не было больно делать пирсинг.