Каменских в бикини игриво выпятила ягодицы перед Потапом: "Не верит, что это все его"

Каменских в бикини игриво выпятила ягодицы перед Потапом: "Не верит, что это все его"

Певица поделилась пикантным фото.

Популярная певица Настя Каменских показала новый пикантный кадр со звездным мужем Потапом.

В фотоблоге исполнительница разместила снимок, на котором предстала перед любимым в белом бикини. Знаменитость с мокрыми волосами игриво выпятила ягодицы. Со своей стороны, ПТП сделал вид, будто хлопает любимую по аппетитным формам.

Потап и Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

"Утренние приветствия", — написала звезда.

В комментариях пользователи взялись комментировать снимок, в частности, реакцию Алексея.

Не верит, что это все его

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Также фаны взялись оценивать фигуру Каменских. Мнение фолловеров разделилась: "Классная фигура! Отпад", "Ваша фигура — просто картинка!", "Сочный орешек", "Шире, чем Потап", "Почему только себя фотошопишь?".

Напомним, ранее участница "Танцев" Зарицкая призналась, что имеет пирсинг в интимном месте. Звезда говорит, что ей не было больно делать пирсинг.

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