Каменских в серебристом монокини и коралловой накидке снялась в ярком ролике ЖВЛ

Артистка очаровала дерзким образом.

Уже 6 сентября в 9:25 на телеканале 1+1 состоится премьера нового сезона проекта о жизни известных людей "ЖВЛ".

Звездные ведущие — певица, участница "Женского Квартала" Вера Кекелия и актер Богдан Юсипчук — поделятся эксклюзивными историями из жизни знаменитостей: звезд шоу-бизнеса, спортсменов, политиков и бизнесменов — людей, которых знают в Украине и мире, которые являются частыми гостями на красных дорожках.

Настя Каменских / пресс-служба канала "1+1"

Накануне долгожданной премьеры, которая удивит сенсационными подробностями из жизни звезд, получилось яркое интро, которое в течение нового сезона будет начинать программу.

Роман Сасанчин / пресс-служба канала "1+1"

Богдан Юсипчук / пресс-служба канала "1+1"

В новом ролике ведущие Вера Кекелия и Богдан Юсипчук идут по пустыне, утомленные солнцем и скукой. Они находят дискобол, который переносит их на вечеринку у бассейна. Там их уже ждут самые известные звезды страны: певец Павел Зибров, артистка Алина Гросу со своим парнем Романом Полянским, певица Слава Каминская, ведущая "Твоего дня" на 1+1 Стася Ровинская, ведущий "Сніданка з 1+1" Руслан Сеничкин, актриса "Женского Квартала" и участница "Танцев со звездами-11" Настя Оруджова, победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин, олимпийский призер Илья Кваша, танцовщик Дмитрий Дикусар, певец El Кравчук, футболист Сергей Мельник и другие популярные личности. Всего в съемках ролика "ЖВЛ" приняли участие 12 знаменитостей, а также звездные репортеры проекта.

Интересно, что прямо на съемочной площадке NK пришлось обрезать подол платья четыре раза, ведь он оказался слишком длинным. Павел Зибров настолько полюбил свой дискобол-шляпу, после съемок вместо гонорара забрал домой этот головной убор.

Вера Кекелия, Павел Зибров и Богдан Юсипчук / пресс-служба канала "1+1"

"Ролик интро 5 сезона "ЖВЛ" получился невероятно ярким и солнечным. Я рада не только участвовать в съемке этого видео, но и тому, что саундтреком для него стала песня Loca из моего альбома "Красное Вино". Мне кажется, что это придало ролику перчинку", - прокомментировала NK.

Напомним, в новом сезоне зрителей ждут сенсационные интервью. В первых эпизодах мама Андрея Кузьменко откроет новые подробности гибели ее сына. Певица Анастасия Приходько откровенно расскажет о своем муже, а артист Андрей Макаревич познакомит с молодой женой. Всемирно известный певец Алессандро Сафина признается, почему никогда не женится, а эпатажный певец MELOVIN расскажет, как решился осуществить камин-аут. Голкипер национальной сборной по футболу Андрей Пятов эксклюзивно познакомит зрителей "ЖВЛ" с женой и четырьмя детьми, а Вера Брежнева впервые расскажет, как живет в браке с Константином Меладзе.

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