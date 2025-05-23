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Каменских восхитила романтикой с Потапом и показала подарок от него на годовщину брака
Супруги уже шесть лет официально вместе.
Украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап празднуют годовщину брака.
Сегодня, 23 мая, шесть лет прошло с того момента, как звезды были объявлены мужем и женой. За этот период бушевало немало слухов о проблемах в отношениях Потапа и Насти. Впрочем, они регулярно дают понять, что они счастливы вместе.
Так, на этот раз Каменских в фотоблоге поделилась нежным кадром с мужем, где на одеяле виднеется его рука, которую она держит. В свою очередь певица выразила свои чувства к Потапу лаконичными словами: "6 лет. Спасибо тебе, люблю".
Кроме того, артистка похвасталась символическим подарком от избранника. На картинке она показала роскошный букет цветов.
Отметим, Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу 2019 года под Киевом, хотя слухи об их романе ходили задолго до этого. Среди гостей было немало звезд, которые держали интригу до последнего.
Напомним, недавно музыкант "Другої Ріки" Валерий Харчишин после развода впервые заговорил за новый роман и заинтриговал, какими видит свои отношения в будущем.