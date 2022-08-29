Каменских вспомнила, как Потап эвакуировал экс-жену, сына и падчерицу: "Это было страшно"

Несмотря на то, что продюсер и тренер "Голосу країни-12" Потап находился в начале полномасштабной войны не в Украине, он все же пытался помочь эвакуироваться экс-жене, сыну и падчерице.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину рэпер Потап находился в Испании.

Когда оккупанты начали обстреливать украинские города, он был просто шокирован. Впрочем, сразу понял, что нужно эвакуировать родных, чтобы они были в безопасности. Потап помог уехать из Украины своим сотрудникам: он даже отдал им свой автомобиль.

Конечно же, рэпер подумал об экс-жене – Ирине Горовой. Как рассказала певица Настя Каменских, они постоянно были на связи.

Ирина Горовая, Потап и их сын

Потап в режиме онлайн планировал их маршрут для выезда за границу.

"Он был на связи, договаривался. Это было страшно, если честно. Ты волнуешься, у тебя сердце не на месте, сейчас прилетит, что делать. Договорился там, потому что на тот момент уже комендантский час: если ты здесь не уедешь, там ты потом не доедешь. И он договорился онлайн для того, чтобы они сначала выехали из-под Киева, доехали до одной точки, потом в другую и уже потом выехали за границу", — рассказала Настя в интервью Алине Доротюк.

Как поделилась Каменских, Горовая с дочерью и сыном уехала сначала в Молдову, а уже оттуда в другую страну. Сейчас они находятся в безопасности.

Ирина Горовая с детьми / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Также Настя рассказала, что они с Потапом уже успели встретиться с Андреем. Рэпер вообще ищет любую возможность, чтобы увидеть сына.

"Сначала они поехали через Молдову, потом они поехали в Будапешт. У них свои планы, я не могу за них отвечать. Мы видели уже с Андреем, и очень много раз. Леша еще путешествует с благотворительными концертами, и где возникает у него возможность – встречается с Андреем. Я не знаю, где они сейчас", — добавила Настя.

Напомним, Каменских также рассказала, почему Потапу парализовало пол-лица. По словам исполнительницы, с начала полномасштабной войны все испытывают стресс, и ее муж – не исключение.

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