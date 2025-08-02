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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Каменских заговорила о чувствах к Потапу прямо со сцены и обратилась к фанам

Певица поставила в пример свою любовь.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап / © instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно отдыхала с мужем Потапом в Испании, эмоционально рассказала о личной жизни.

Так, выступая в Одессе, певица обратилась к поклонникам с искренним откровением о силе настоящей любви. Эти слова прозвучали прямо со сцены во время исполнения хита "Bloody Mary". Каменских вспомнила о собственном браке, назвав его примером глубоких и длительных чувств, и пожелала того же присутствующим в зале.

"Настоящая любовь никуда никогда не исчезает, как у нас с Лешей. Я хочу, чтобы вы любили друг друга и чтобы эта любовь всегда была внутри вас", — отметила Настя со сцены.

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

К слову, весной Каменских и ее муж, рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, отпраздновали шестую годовщину брака. Несмотря на слухи о якобы проблемах в отношениях, пара регулярно демонстрирует гармонию и взаимную поддержку.

Напомним, недавно актриса Кэтрин Зета-Джонс впервые отреагировала на слухи о разводе с Майклом Дугласом.

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