Каменских застали со скандальным мужем Потапом за границей: где сейчас пара

Украинская певица Настя Каменских после продолжительной разлуки воссоединилась с мужем, продюсером Алексеем Потапенко, он же Потап.

Так, Настя последние месяцы находилась дома и наслаждалась Киевом. Однако недавно уехала за границу к скандальному избраннику. В результате звезд застали за общей прогулкой в США. Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов в Telegram-канале и добавил соответствующее фотоподтверждение.

По информации сообщества блогера-сплетника, музыканты вели разговор на повышенных тонах и активно о чем-то дискутировали. Инсайдер говорит, что речь шла об отношениях. Однако подтверждения этого диалога нет.

Потап и Настя Каменских за границей / Фото: BespaLOVmedia

И пока в Сети начали обсуждать развод Каменских и Потапа, на связь вышла юзерша, которая написала, что якобы это она прислала Беспалову фото, но ни о каком скандале не говорила. Мол, супруги просто гуляли, а потом сели в машину. В ответ на это сплетник заявил, что не может подтвердить, действительно ли эта девушка присылала фото, ведь никаких переписок с ней у него нет. И добавил, что у него на самом деле есть несколько источников информации от разных инсайдеров.

Между тем, ни Каменских, ни Потап в соцсетях вместе не появляются и не комментируют свои отношения.

Напомним, что недавно Потап объяснил, почему за рубежом выступает с репертуаром группы Потап и Настя после их распада.

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