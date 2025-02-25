Камерон Диас застали на прогулке с годовалым сыном: как выглядит мальчик

Голливудскую актрису Камерон Диас застали на прогулке с годовалым сыном от музыканта Бенджи Мэддена.

Артистка не из тех, кто показывает детей публике. Знаменитость предпочитает держать сына и дочь подальше от посторонних глаз. Однако папарацци Page Six удалось застать Диас во время прогулки. Фотографы запечетлили звезду Голливуда вместе с годовалым сыном Кардиналом. Это первые кадры в Сети, где можно хорошо разглядеть мальчика. Правда, папарацци все же заблюрили его лицо.

На кадрах Камерон Диас была изображена возле автомобиля. Звезда была одета в белую рубашку, спортивные штаны, а образ она дополнила шляпой. Сына актриса держала на руках. Светловолосый мальчик в кофточке и штанишках наблюдал за мамой. Фото можно посмотреть по ссылке.

Камерон Диас / Фото: Associated Press

Отметим, Камерон Диас воспитывает двоих детей от музыканта Бенджи Мэддена, за которого она вышла замуж 5 января 2015 года. 30 декабря 2019-го у пары родилась дочь Реддикс. Осенью 2024 года стало известно, что супруги стали родителями мальчика. Правда, в точности неизвестно, когда сын пары появился на свет, рожала ли его сама звезда или она обращалась за помощью к суррогатному материнству.

Напомним, в 2014 году Камерон Диас перестала сниматься в кино, чтобы посвятить себя семье. Однако в этом году знаменитость вернулась на большие экраны. Актриса также начала появляться на светских мероприятиях. Предлагаем посмотреть, какой сейчас выглядит 52-летняя Камерон Диас.

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