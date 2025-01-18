Камерон Диаз впервые за долгое время появилась на публике: как выглядит 52-летняя актриса

Американская актриса Камерон Диаз впервые за длительное время вышла на публику и порадовала фанов новостью.

Так, 52-летняя Камерон сообщила поклонникам о возобновлении своей карьеры актрисы, которую она покинула 10 лет назад. После длительной творческой паузы она вышла на красную дорожку комедийного премьерного показа боевика "Снова в деле" в Берлине. Интересно, что последний раз на дорожку Диаз выходила в 2019 году, когда на Аллее славы открывали именную звезду ее коллеги Люси Лью, с которой они снимались в "Ангелах Чарли".

Перед камерами артистка попозировала в образе, состоявшем из черных оттенков. В частности, для эффектного появления Диаз выбрала джинсы с высокой посадкой, блузку и пальто.

Камерон Диаз / Фото: Getty Images

К слову, в интервью BBC знаменитость не стала вдаваться в подробности, будет ли она после боевика "Снова в деле" продолжать сниматься еще в других картинах. Впрочем, заверила, что это десятилетие исчезновения с экранов было "лучшим" в ее жизни. Как говорит актриса, во время своего отдыха она наконец-то смогла достаточно времени посвятить мужу, музыканту Бенджи Мэддену и двум детям – сыну Кардиналу и дочери Реддикс.

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк показала свое неузнаваемое фото 20-летней давности и как выглядела до популярности.

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