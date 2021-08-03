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Камила Кабельо, после упреков хейтеров о лишнем весе, показала, как выглядит в бикини

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Камила Кабельо, после упреков хейтеров о лишнем весе, показала, как выглядит в бикини

Getty Images

Артистка впервые запостила снимок в купальнике.

Известная кубино-американская певица Камила Кабельо впервые показала, как выглядит в бикини.

Так, в фотоблоге 24-летняя знаменитость запостила селфи, которое сделала перед зеркалом. На нем звезда позировала в купальнике, демонстрируя свою фигуру. Похоже, артистка решила доказать хейтерам, что на самом деле у нее прекрасные формы. Ведь в последнее время пользователи критиковали ее за лишний вес.

© instagram.com/camila_cabello
instagram.com/camila_cabello

Со своей стороны, фанаты поддержали автора хита Havana, отметив, что кумир невероятно выглядит.

  • Натуральная красота
  • Ты идеальная
  • Никого не слушай! Роскошная
  • Боже! Роскошная

Напомним, не так давно 35-летняя Сиара впервые показала фигуру в бикини после третьих родов. Артистка вернула дородовую форму.

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