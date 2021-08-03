Камила Кабельо, после упреков хейтеров о лишнем весе, показала, как выглядит в бикини

Артистка впервые запостила снимок в купальнике.
Известная кубино-американская певица Камила Кабельо впервые показала, как выглядит в бикини.
Так, в фотоблоге 24-летняя знаменитость запостила селфи, которое сделала перед зеркалом. На нем звезда позировала в купальнике, демонстрируя свою фигуру. Похоже, артистка решила доказать хейтерам, что на самом деле у нее прекрасные формы. Ведь в последнее время пользователи критиковали ее за лишний вес.
Со своей стороны, фанаты поддержали автора хита Havana, отметив, что кумир невероятно выглядит.
- Натуральная красота
- Ты идеальная
- Никого не слушай! Роскошная
- Боже! Роскошная
Напомним, не так давно 35-летняя Сиара впервые показала фигуру в бикини после третьих родов. Артистка вернула дородовую форму.