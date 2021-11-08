Каминская, Билык, Покрещук, Бо: фото звезд и блогеров до и после пластических операций

Они не скрывают, что обращались к пластическим хирургам.

Звездный статус требует от артистов выглядеть ошеломляюще.

Нередко именно это приводит их в кабинет пластических хирургов. Кто-то хочет выглядеть моложе, кто-то мечтает избавиться от комплексов из-за определенных дефектов, а некоторые делают пластику из-за проблем со здоровьем.

Впрочем, многие знаменитости скрывают, что совершали манипуляции со своим лицом или формами. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку об украинских звездах и блогерах, которые не стесняются говорить о том, что делали пластические операции и собрала их фото "до" и "после".

Слава Каминская

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka

Украинская певица Слава Каминская не скрывает, что неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. Так, знаменитость увеличила грудь, сделала ринопластику, а также делает инъекции ботокса и увеличивает губы. Также Слава делала липосакцию.

Звезда откровенно говорит о своих изменениях во внешности и показывает "до и после" в фотоблоге. Артистка довольна своими перевоплощениями и считает, что выглядит значительно лучше, чем до операций.

Ирина Билык

Ирина Билык / instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык недавно призналась, что все же делала пластику и не одну. Так, впервые певица легла под нож хирурга после рождения сына Глеба в 1999 году. По ее словам, у нее были "молящие" глаза, будто она все время плачет. Впрочем, последней каплей стали слова Леонида Кучмы, который после концерта звезды подошел к ней и спросил: "Ирина, а почему это у вас такие грустные глаза?". Тогда Билык решила немного "завеселить" свое лицо и прибегла к блефаропластике. Далее певица решила исправить свой нос. Артистка, в которой течет и грузинская кровь, комплексовала из-за горбинки. Кроме того, звезда не скрывает, что несколько раз делала подтяжку лица и увеличивала губы.

Миша Романова

Миша Романова / instagram.com/misharomanova

Певица Миша Романова увеличила грудь. Ранее она шокировала, что эта операция чуть не стоила жизни ее ребенка, ведь звезда перенесла операцию, когда была на 16 неделе беременности, однако не знала о своем состоянии. Артистка долгое время держала имя хирурга в тайне, но наконец-то выяснилось, что операцию ей сделал экс-муж Славы Каминской Эдгар. Со своей стороны, Каминский прокомментировал, что предположение, что от операции мог пострадать ребенок – неправда. Конечно, все зависит от триместра, но современные технологии никак не вредят организму.

Алексей Суровцев

Алексей Суровцев / instagram.com/surovtsev.alexei

Актер, стриптизер и участник "Танцев со звездами" Алексей Суровцев в свое время прибег к отопластике. Так, знаменитость раньше была лопоухим. Звезде это совсем не нравилось, поэтому он решил изменить свою внешность. Артист откорректировал свои уши, уменьшив их.

Анна Ризадинова

Анна Ризадинова / instagram.com/annarizatdinova/

Украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризадинова в этом году сделала пластику живота. Ее очень смущал живот, который, по ее словам, появился после родов и постоянно выпирал. Спортсменка надеялась, что тренировками сможет убрать живот, но врачи ее огорчили. У нее диагностировали диастаз и пупочную грыжу. Летом в прошлом году Ризадинова сделала операцию по устранению диастаза и пупочной грыжи, а зимой в 2021-м — пластическую операцию, и вернула свои формы.

Zi Faamelu

Zi Faamelu / instagram.com/zifaamelu

Украинская певица-трансгендер Zi Faamelu раньше была хорошо известна всем, как Борис Апрель. Пластические операции у знаменитости прошли удачно. Артистка выглядит женственно и нежно.

Анастасия Покрещук

Анастасия Покрещук / instagram.com/_just__queen_

Обладательница самых больших скул в мире, украинская блогерша Анастасия Покрещук изменилась до неузнаваемости. Знаменитости не нравилось, как она выглядела, поэтому звезда Сети сделала огромные скулы, губы, ринопластику и увеличила грудь.

Саша Пустовит

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

Блогерша Саша Пустовит, она же Саша Бо, сделала ринопластику и увеличила грудь. Девушка поделилась, что ее бюст "исчез" после грудного вскармливания двух сыновей. Поэтому Саша прибегла к маммопластике и теперь наслаждается формами третьего размера. Также звезда Сети делает инъекции в губы.

София Стужук

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

А вот подруга Бо – блогер София Стужук – после увеличения груди собирается ее уменьшить. Она недовольна результатом и хочет снова лечь под нож хирурга, чтобы избавиться от "сисек порноактрисы".

Недавно 26-летняя девушка сделала ринопластику, блефаропластику и нитевой лифтинг для подтяжки лица. Интересно, что пластический хирург, экс-муж Славы Каминской, оперировал Стужук в прямом эфире в Instagram.

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