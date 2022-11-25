Каминская объяснила, почему уехала из Украины во время войны: "Не могла чистить картошку, как Астафьева"

Экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская призналась, почему уехала из Украины во время полномасштабной войны.

Певица часто сталкивается с осуждением из-за того, что сейчас находится в Нидерландах. Впрочем, по словам Славы, у нее не было другого выбора, ведь в первую очередь заботится о безопасности своих двоих детей.

"Часто говорят, что я уехала. А что делать, когда маленькие дети? Я бы может чистила картошку, как Дашка Астафьева, если бы не было детей. Если у меня сейчас истерики у ребенка, то что будет дальше? Я не понимаю. Я очень хочу, чтобы это все кончилось и все было как раньше, но сейчас такие времена… Я приехала сюда с детьми, многие женщины приехали сюда с детьми, без документов, без помощи мужчин, которые сейчас защищают нашу страну, без родителей, которые не могут приехать по состоянию здоровья или еще как-то", — рассказала Каминская в "Звездном".

Звезда планирует вернуться в Киев с сыном и дочерью после победы Украины. Ведь, как рассказала Слава, ее дети сейчас находятся в напряженном эмоциональном состоянии и очень переживают из-за событий в родном государстве.

"У Леона начались панические атаки. Он пугался даже, когда оса пролетала, то есть звуки, когда что-то жужжало. Он останавливался и начинал реветь так, что я просто не могла его унять. И я не понимаю, что бы было сейчас, как бы он услышал сейчас сирены, что было бы с моим ребенком, Лаура тоже каждый день плачет: "Мама, я хочу домой, я хочу к своим подружкам, я хочу к своим преподавателям", — поделилась певица.

Напомним, недавно Слава Каминская впервые за долгое время вернулась в Украину и приехала в Харьков.

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