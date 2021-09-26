Каминская призналась, что у ее 6-летнего сына есть девушка: "Он уже даже с ней целовался"

Каминская призналась, что у ее 6-летнего сына есть девушка: "Он уже даже с ней целовался"

Артистка говорит, что у сына хороший вкус.

Украинская певица Слава Каминская, которая недавно впервые выпустила песню на украинском языке, в этом году отвела своего 6-летнего сына Леонарда в первый класс.

Слава Каминская с детьми и бывшим мужем

Однако, мальчик успевает не только учиться. Как призналась артистка "Світському життю", Леонард первого же дня начал встречаться с девочкой. Кроме этого, сын певицы уже и целовался со своей избранницей.

"Приходит мой ребенок в первый день со школы и говорит, что у него уже есть девушка. Леонард уже и целовался с ней за кустами. На другой день они целовались в туалете", — с улыбкой рассказала Слава.

Сын Славы Каминской

Кстати, исполнительница говорит, что в Леонарда, как и у его отца Эдгара Каминского, очень хороший вкус. Похоже, что звездная мама одобрила избранницу своего 6-летнего сына.

Напомним, недавно Слава Каминская призналась, живут ли они с эксом в одном номере во время совместного отпуска. Бывшие ради детей вместе отправляются в путешествия.

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